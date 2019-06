El San Pablo Burgos confirma que Diego Epifanio no continuarà com entrenador

El San Pablo Burgos ha confirmat, aquest dijous al matí, que Diego Epifanio no serà l'entrenador de l'equip en la propera temporada en la qual l'equip disputarà la lliga Endesa i la Basketball Champions League (BCL). El president i el director esportiu del club castellà han atès els mitjans de Burgos i no han desvelat el nom de qui substituirà Epifanio, tot i que esperen fer-hi públic "abans del cap de setmana". Tot apunta que es tractarà de Joan Peñarroya, tècnic del Baxi Manresa, que ha rebut una important oferta del San Pablo Burgos i hauria donat el vist-i-plau al fitxatge. Però, de moment, no hi ha res oficial i el Bàsquet Manresa tampoc no s'ha pronunciat tot i que hi sonen ja alguns noms per suplir Peñarroya si aquest accepta la proposta del San Pablo.

El president del San Pablo Burgos, Félix Sancho, i Albano Martínez (director esportiu) han agraït els quatre anys de feina de Diego Epifanio al davant de l'equip, al qual va ascendir a l'ACB i l'ha mantingut en les dues últimes temporades a la màxima categoria. Alguns sectors de l'afició han mostrat el seu enuig per prescinir d'Epifanio, que és de Burgos. Albano Martínez, qüestionat pels periodistes per qui serà el nou entrenador ha comentat que "si serà Peñarroya? Algun nom encertareu, ja heu dit també Sito Alonso, Porfirio Fisac, Paco García..."

Joan Peñarroya, que ha dirigit el Baxi Manresa en el seu retorn a l'ACB, ha classificat l'equip pels play-off després de 21 anys i també per jugar una competició europeu. El president Josep Sàez va confirmar aquest dimecres que serà la Basketball Champions League. Enttre els noms que sonen per suplir Peñarroya a la banqueta del Nou Congost hi ha els de Salva Maldondo i Pedro Martínez que, oficialment, encara no ha renovat per l'Herbalife Gran Canària.