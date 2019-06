El Baxi Manresa confirma la sortida de Joan Peñarroya

Aquest matí de divendres el Bàsquet Manresa ha confirmat el que des de feia ja uns dies es donava per fet. Joan Peñarroya no continuarà com entrenador de l'equip en la propera temporada 2019-20. En la nota del club del Nou Congost s'especifica que "farà efectiva la clàusula de sortida i se'n va després d'una temporada històrica". En poques hores s'ha de fer oficial el seu fitxatge pel San Pablo Burgos que, com el Baxi, jugarà competició continental en el proper curs, la Basketball Champions League (BCL). El Bàsquet Manresa agraeix la feina a Peñarroya i li desitja sort en el seu futur professional.

Joan Peñarroya, de 50 anys, segon jugador amb més partits a la història del Bàsquet Manresa i capità de l'equip que va ser campió de Copa del Rei el 1996 a Múrcia (té la samarretsa retirada penjada al sostre del pavelló), va arribar el juliol del 2018 per fer-se càrrec de la banqueta després de vuit exitoses temporades a Andorra. En l'equip del Principat va passar de la LEB Plata a l'ACB, assolint classificacions per a la fase final de la Copa del Rei i els play-off pel títol. La seva temporada al Baxi Manresa com a tècnic ha estat excel·lent, malgrat les lesions, canvis i dificultats que ha tingut l'equip. Va acabar la primera volta amb un balanç de 9 victòries i 8 derrotes i el Manresa en vuitè lloc però va acabar cedint la plaça per a la Copa del Rei a l'amfitrió Estudiantes. L'inici de la segona volta va tornar a ser magnífic però les lesions de jugadors impportants com Fisher, Toolson o Murphy van posar en interrogant la classificació per als play-off. Finalment es va aconseguir, malgrat perdre en la última jornada a la pista del Tecnyconta Saragossa, amb 17 victòries en 34 partits. Als play-off, el Baxi va ser eliminat pel Madrid.

La clàusula de sortida de Peñarroya està fixada en 25.000 euros i ara caldrà esperar qui és l'entrenador que el substiueix. El que més agrada al Congost és Pedro Martínez que encara no ha renovat per l'Herbalife Gran Canària, tot i que també ha sonat Salva Maldonado.