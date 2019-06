La FIBA fa públics els noms de tots els rivals del Baxi a Europa

La FIBA ha donat a conèixer aquest divendres el nom de tots els equips que participaran en la propera edició de la Lliga de Campions de la FIBA, entre els quals hi ha el Baxi Manresa. Un total de 24 formacions entren directament a disputar la fase de grups, que començarà els propers 8 i 9 d'octubre, sense necessitat de disputar cap ronda de classificació. Entre ells hi ha els manresans.



De les lligues que aporten més formacions, la turca s'emporta la palma amb un total de quatre. Entre els conjunts otomans hi ha el Besiktas de Dusko Ivanovic, que té com a segon entrenador Aleix Duran, extècnic manresà. També destaquen clàssics del bàsquet europeu, com el Pau Orthez, el Brose Baskets o el PAOK Salònica i també el Dínamo Sàsser, que ara mateix està disputant les finals de la lliga italiana contra l'Umana Reyer Venècia. El resultat és d'empat a tres i caldrà disputar un setè partit a la ciutat dels canals. Una de les sorpreses és la presència dels alemanys del Rasta Vechta, que es pensava que disputarien l'Eurocup. Els altres dos equips de la lliga Endesa que hi entren directament son el Tecnyconta Saragossa i l'Iberostar Tenerife.

Pel que fa als conjunts que només disputaran una fase prèvia, hi ha el San Pablo Burgos, probablement el futur equip del ja extècnic del Baxi, Joan Peñarroya. També hi ha l'Anvers belga, que l'any passat va arribar a la final a quatre de la competició, juntament amb el Tenerife i el Brose, que repeteixen enguany, i el campió, la Virtus Bolonya, que jugarà l'Eurocup. En aquesta ocasió, l'altre equip italià present és l'històric Varese, quíntuple campió europeu en els anys setanta, i el Nizhny Novgórod, que estrena la presència d'un equip rus en aquesta competició.

Pel que fa als setze equips que hauran d'enfrontar-se a dues prèvies, són de països amb poca tradició i un encara s'ha de decidir, el campió de la lliga hongaresa. Tot apunta que serà el Falco Szombathely, que aquest divendres mateix disputa el tercer partit de la final contra el Körmend, amb 2-0 a favor. De la resta, podria portar problemes el Z Mobile Prishtina de Kosovo, per la negativa del govern espanyol a reconèixer aquest país.



El sorteig de les prèvies i dels grups es farà el proper 4 de juliol a la seu de la FIBA a Mies, a Suïssa.