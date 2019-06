El San Pablo Burgos confirma Peñarroya com a nou entrenador

Aquesta tarda de dissabte el San Pablo Burgos ha informat del fitxatge de Joan Peñarroya com a nou entrenador del club per a la propera temporada en la qual competirà en la lliga ACB i en la Basketball Champions League. Aquestes seran les mateixes competicions que jugarà el Baxi que divendres va anunciar la desvinculació de Peñarroya agraïnt-li la seva contribució a una temporada històrica en la qual els manresans s'han classificat per als play-off pel títol després de 21 anys sense fer-ho i han acabat en el vuitè lloc. L'entrenador ha abonat els 25.000 euros de la clàusula de rescisió ja que tenia una temporada més de contracte amb el Baxi.

En la nota de premsa del San Pablo Burgos hi ha les primeres declaracions de Peñarroya en les quals comenta els objectius per a la nova temporada: "per a mi és un repte apassionant arribar a un club que porta uns quants anys fent les coses molt bé, amb una gran i fantàstica massa social, amb ambició per millorar cada temporada i amb un dels projectes més il·lusionants de l'ACB. Espero ajudar a continuar amb aquesta evolució". Peñarroya afegeix que "volem continuar amb aquest creixement, però sobretot practicar un joc atractiu i transmetre uns valors amb els quals els nostres aficionats es puguin continuar sentint orgullosos del seu equip". Després de l'Andorra i del Baxi Manresa, el San Pablo Burgos serà el tercer equip que entreni Peñarroya a la lliga Endesa.