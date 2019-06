Pedro Martínez ratifica l'oferta del Baxi Manresa

El fitxatge o no de Pedro Martínez com a nou entrenador del Baxi Manresa és a punt definir-se en sentit afirmatiu o negatiu. Les expectatives són positives, més després de les declaracions del tècnic publicades avui al diari Canarias7 en les quals admet l'oferta en ferm del club del Congost i que la veu en bons ulls. En l'entrevista, signada per Óscar Hernández Romano i penjada per Pedro Martínez aquest matí al seu compte personal de Twitter, admet els contactes amb el club del Bages i nega que n'hagi tingut amb el Barça Lassa.

Després de desvincular-se oficialment dissabte del Gran Canària i de sorgir el seu nom com a substitut de Peñarroya en el Baxi, Pedro Martínez admet que "si, tinc una oferta del Baxi i ara mateix diguem que hauré de prendre una decisió, veurem si s'acaba confirmant o no que fitxo. Ara mateix és l'únic que tinc com opció real". Martínez afegeiex que "el Manresa és un club amb el que tinc una debilitat personal molt gran, molt similar a la que tinc amb el Gran Canària, perquè hi he estat molts anys i em sento molt identificat amb els valors que té. Ara mateix hi ha un interès per la seva part i estem veient si es pot plasmar en un paper. Ja es veurà. El meu interès és entrenar, m'agrada, i ja veurem si aquesta opció acaba agafant cos". Pedro Martínez ha participat aquest cap de setmana en un campus a Cantàbria i de dilluns a dijous serà en un altre campus d'entrenadors, a Toledo. Quan va anar prenent forma el fitxatge de Joan Peñarroya pel San Pablo Burgos, el nom de Pedro Martínez va aparèixer com a principal candidat per a substituir-lo, com ha publicat Regió7. La segona opció del Manresa és Salva Maldonado, un altre tècnic amb passat al Congost.

El que nega Pedro Martínez és que hi hagi hagut cap possibilitat d'anar al Barça Lassa per suplir un Svestilav Pesic que ha estat confirmat de cara a la propera temporada. "No hi ha hagut el més mínim contacte ni res de res, només han estat rumors. En la premsa esportiva hi ha gent que li agrada inventar-se coses". Va presenciar al Palau Blaugrana el tercer partit de la final amb el Reial Madrid, dimecres, però en el quart de divendres no va repetir: "vaig considerar que no era adequat amb tot el que havia sortit".

Pel que fa a la seva sortida del Gran Canària, l'entrenador exposa que "ha estat una decisió personal i molt difícil de prendre perquè lògicament el projecte esportiu i de club són molt interessants i jo estava amb ganes de continuar. Però poses sobre la taula totes les variables i prioritzes unes abans que altres i al final, d'una forma gens fàcil ni còmoda, he decidit no continuar". Pedro Martínez va arribar el març a Las Palmas i va aconseguir treure l'Herbalife de la zona perillosa de l'ACB i evitar el descens. Si es compromet amb el Bàsquet Manresa serà la seva tercera etapa al Congost després del quatrienni 1990-94 i de la temporada 2014-15.