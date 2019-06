«M'agrada arribar a un Baxi ambiciós que jugarà a Europa la temporada vinent»

"Tindrem el llístó molt alt però m'agrada arribar a un Manresa que, malgrat la seva modèstia de sempre, és ambiciós, vol progressar. Jugar en la propera temporada la competició europea, no haver-hi renunciat, és molt bon símptoma i mostra el moment actual del club". Pedro Martínez, de camí a un clínic d'entrenadors en el qual participarà en els propers dies a Toledo, atén a Regió7 en les primeres declaracions com a nou tècnic del Baxi Manresa en la que serà la seva tercera etapa com a màxim responsable de la banqueta del Congost. Després de desvincular-se, dissabte, del Gran Canària el seu fitxatge pel Manresa ha estat només qüestió d'hores.

"En aquesta última temporada he vist en directe tres partits a casa del Manresa, contra el Tecnyconta, l'Estudiantes i l'Obradoiro. L'ambient al pavelló em va agradar molt, la comunió entre el públic i l'equip va ser fantàstica i el nivell de joc, en això té molt de mèrit el Joan Peñarroya, era molt alt. Crec que al club s'estan fent les coses bé, que hi ha una dinàmica positiva que hem de saber continuar i potenciar".

Les converses per al fitxatge les ha tingut amb el president Josep Sàez i amb el director esportiu, Román Montañez. El temps de la durada del contracte és de dos anys: "m'agrada fer una aposta de durada al club,tenir-hi un compromís per fer-hi una feina. És clar que també hi ha mecanismes de sortida, tampoc no voldré ser una càrrega. El que sí veig és que hi ha una estabilitat al club que pot ajudar molt". Pedro Martínez espera poder confegir "una plantilla amb garanties per afrontar el que ens espera en aquesta temporada".

El base Dani Pérez ha estat el primer fitxatge i la intenció és poder mantenir part dels jugadors de l'equip de la passada temporada, inclòs un Iffe Lundberg que es preveu que serà el jugador més cotitzat durant l'estiu: "la meva opinió sobre ell és molt positiva, i tant de bon el poguem mantenir".