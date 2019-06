OFICIAL | Pedro Martínez, nou entrenador del Baxi Manresa

Ja és oficial. Pedro Martínez torna al Nou Congost per fer-se càrrec del Bàsquet Manresa i per suplir Joan Peñarroya, fitxat pel San Pablo Burgos després de deixar el Baxi en la vuitena posició i classificat per a la Basketball Champions League.

La directiva presidida per Josep Sàez no baixa el llistó i amb la contractació de Martínez s'assegura un entrenador de primer nivell, campió de la lliga Endesa amb el València Basket el 2017 i que enceta la seva tercera etapa al Congost. En la primera, del 1990 al 1994, va pilotar el creixement del TDK que uns anys després acabaria guanyant l'ACB (1998), En la segona, d'una sola temporada (2014-15), va aconseguir la salvació esportiva amb una victòria en la última jornada de lliga a la pista del Reial Madrid. Amb 85 victòries, és l'entrenador que ha aconseguit més triomfs a la màxima categoria amb el Bàsquet Manresa. La seva presentació oficial serà el proper dilluns, 1 de juliol.

Després que durant els darrers dies, mentre Peñarroya es desvinculava del Manresa, el nom de Pedro Martínez comencés a sonar amb força, dissabte es va deslligar del Gran Canària i admetia que tenia una proposta del club del Bages. La nit de diumenge, en plena revetlla de Sant Joan, publicava en el seu compte personal de Twitter un més que significatiu "Som-hi!", respòs amb alegria per molts aficionats. Finalment, el Bàsquet Manresa ha confirmat el fitxatge, també per Twitter, aquest matí. Des de la seva marxa del Manresa el 2015, Pedro Martínez ha dirigit el València Basket (2015-17), el Baskonia (2017-18) i el Gran Canària, des del mes de març fins el final de la temporada, al qual va treure de les posicions de descens.