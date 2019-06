El Benfica ocuparà el lloc del Varese en la Lliga de Campions

La Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) va anunciar que l'Openjobmetis Varese, un dels equips que havia de disputar la segona fase prèvia de la Lliga de Campions, competició en la qual hi ha el Baxi Manresa, ha renunciat a la plaça. Sembla que els motius econòmics han fet retirar-se de la competició el gran dominador de bàsquet europeu dels anys setanta, amb cinc Copes d'Europa al palmarès, i vuitè classificat de la passada lliga transalpina. La baixa del Varese ha estat coberta, en darrera instància, pel Benfica portuguès, un equip que va acabar la temporada passada amb força coneguts de l'afició bagenca.

Així, els lisboetes van perdre per 3-1 el play-off final de la lliga contra l'Oliveirense disposant, com una de les seves més importants armes ofensives, de Micah Downs. l'ala nord-americà que va ser al Congost la temporada 2012-13, compartint vestidor amb homes com Doellman, Asselin o Hanga, entre d'altres. Downs, que el setembre farà 33 anys, ha estat l'estrella de l'equip amb 19,7 punts de mitjana a la lliga i amb més de 23 a la FIBA Europe Cup, la competició inferior a la Champions, que va jugar el Benfica. El jugador, que a Manresa va començar la temporada lesionat per una fractura al braç dret, va alternar accions espectaculars amb la irregularitat i alguna polèmica al vestidor.

Els portuguesos també van disposar a la plantilla de Xavi Rey, exjugador del Manresa en dues etapes diferents, tot i que el barceloní només hi va poder jugar vuit partits per culpa d'una lesió. L'equip l'entrenava l'asturià Arturo Álvarez, conegut també a Manresa ja que era l'entrenador del Prat en la temporada 2017-18 en què tots dos equips van lluitar per ascendir a l'ACB.

El Benfica, del qual no se sap si conservarà aquests jugadors i el tècnic la temporada vinent, haurà de sobrepassar dues rondes per arribar a la fase de grups i, qui sap, potser trobar-se amb el Baxi. El lloc el Varese a la segona ronda ha estat ocupat pel Mornar Bar montenegrí, conjunt que ja era inclòs en la lliga de participants, però que ara s'estalviarà una eliminatòria.