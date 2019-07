El Baxi presenta al Congost Pedro Martínez, a les cinc

Ha arribat el dia. Aquest dilluns, a partir de les cinc de la tarda, és quan Pedro Martínez ja podrà ser presentat com a nou entrenador del Baxi Manresa per a les dues properes temporades. Si el 1990 ho va fer Carles Casas i el 2014 era Josep Vives, aleshores president, aquesta vegada és Josep Sàez qui donarà la benvinguda a Pedro Martínez en la tercera etapa del tècnic barceloní de 58 anys com a entrenador al Congost. També hi serà present Román Montañez, el director esportiu del Baxi.

L'acte serà a la mateixa pista del Nou Congost i des del club es fa una invitació als aficionats, siguin abonats o no, que també vulguin ser presents en un acte en el qual el nou entrenador definirà quines són les sensacions en agafar, per tercera vegada, l'equip manresà i les expectatives de cara a la nova temporada, en la qual s'haurà de competir a la Lliga Endesa i al torneig continental de l'Eurocup, en tornar a Europa després de 20 anys d'absència. En referència a la plantilla, és segur el fitxatge per part del Baxi del base Dani Pérez i la baixa de Cady Lalanne. També hi ha l'especulació d'una oferta per tres temporades del Monbus Obradoiro per al capità Álvaro Muñoz i, en cas de ser certa, caldria veure si el Manresa, els propers dies, utilitzaria el dret de tempteig que té.

Qui avui també serà presentat, a Burgos, és el fins ara tècnic del Baxi Manresa, Joan Peñarroya. En el seu cas serà a les dotze del migdia i també exposarà els aspectes clau per haver acceptat l'oferta del club castellà. Com el Manresa, l'equip del San Pablo disputarà enguany l'Eurocup i, per entrar a la fase de grups, haurà de passar una eliminatòria prèvia. El San Pablo serà el tercer equip a l'ACB de Peñarroya, després de l'Andor-ra i del Manresa.

De moment, el Burgos té lligats sis jugadors de l'equip que tenia la temporada passada: Vitor Benite (confirmat els darrers dies), el base Fittipaldo, Barrera, Vega, Lima i Huskic. En canvi, els que no continuaran són Álex López, Sutton, Frazier i Paul Zipser.