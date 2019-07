Pedro Martínez: «L'oferta del Baxi m'ha seduït»

"He vist que tenen les idees molt clares. Des del primer moment, quan vaig parlar amb el president Josep Sàez i amb el director esportiu, Román Montañez, em va agradar el que m'explicaven. Es pot dir que em van seduïr amb la seva proposta". Pedro Martínez, envoltat de mitjans de comunicació i d'una setantena d'aficionats que no s'han volgut predre la seva presentació, ha mostrat "ganes d'ajudar el club, vinc amb humilitat, no m'agrada ser protagosnita".

L'entrenador de 58 anys que comença la seva tercera etapa al Bàsquet Manresa, ha explicat sobre la pista del Nou Congost on ha tingut lloc l'acte de presentació "que tenia dos molt bones ofertes. La del Gran Canària i la del Manresa. Consultant el meu entorn, no només familiar, tots m'han aconsellat venir aqui i jo estic molt conctent de la decisió presa". El fet de jugar la Champions League és per a Martínez un "incentiu, té més coses positives que negatives. Però l'ACb és la prioritat". I del que espera de la propera temporada diu que "ja es veurà, La lliga és molt competitiva. La última campanya ha estat extraordinària, el Joan Peñarroya ha fet un gran treball però aqui queda un equip de persones que continua i que dóna continuitat al projecte. El llistó està alt i lluitarem per estar el més amunt possible però si ens toca lluita per salvar-nos tmabé ho farem. El que hem de tenir, al final de la lliga, és la sensació d'haver donat el màxim".