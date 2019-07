Peñarroya, presentat a Burgos: «Em ve de gust estar en un club amb aquests reptes i ambició»

Peñarroya, presentat com a tècnic del Burgos

L'extècnic del Baxi Manresa Joan Peñarroya s'ha mostrat molt motivat en la presentació del seu nou equip, el San Pablo Burgos, aquest dilluns al matí. Peñarroya ha plantejat el canvi d'equip com "repte il·lusionant" en roda de premsa. Assegura que creu molt "en els projectes" i en "fer passes sòlides", línia en la qual creu que es mou el Burgos i que ell intentarà ajudar a "seguir creixent".

Amb la disputa de la Champions League inclosa, Peñarroya ha afirmat que "el projecte del San Pablo Burgos m'atreu", i que "em ve de gust estar en un club amb aquests reptes i aquesta il·lusió".

L'entrenador de Terrassa també ha tingut paraules per a la que serà la seva afició la propera temporada: "No tot el món té la sort de viure aquest ambient", ha dit, i ha afegit que "el major dels reptes és que la nostra afició gaudeixi del seu equip i estigui orgullosa del que li ofereix cada partit". En aquest sentit, Peñarroya ha explicat que l'objectiu de l'equip serà "jugar el millor bàsquet possible".