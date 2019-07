Peñarroya: «Ha estat dur sortir de casa, però Burgos era un repte atractiu»

Poques hores abans que el seu substitut al Baxi, Pedro Martínez, fos presentat, Joan Peñarroya va fer la seva primera aparició com a nou entrenador del San Pablo, a Burgos. Manresà d'adopció des de fa molts anys, tot i que egarenc de naixement, Peñarroya deia en la presentació d'ahir al matí que «per a mi marxar de casa ha estat dur, gens fàcil. Però aquest repte de Burgos era molt atractiu, i crec en fer passos sòlids». El tècnic va manifestar que «tant en el cas del Nou Congost com aquí, amb l'afició que omple el Coliseum, els ambients que es viuen als partits són espectaculars».

Sobre el San Pablo, Peñarroya va declarar que «el club cada any ho ha anat fent millor i arribo per aportar el meu granet de sorra en aquest creixement. M'atreu que hi hagi ambició que s'afronti jugar la Basketball Champions League. De tota manera, per a mi el més important de tot és que la nostra afició gaudeixi del seu equip, que continuï orgullosa i contenta en tots els partits. No a tot arreu hi ha la sort de poder gaudir d'un gran ambient com el del Coliseum».

Va manifestar que ell encara aquesta nova etapa «amb molts ànims i il·lusió, però també tinc una gran responsabilitat». I que el primer pas serà «construir una plantilla que sigui la millor que puguem» i partint d'una base que és «la del bloc que hi va haver en la temporada passada, que ja té un coneixement del que és l'ACB, la competició». Peñarroya també va insistir que no es marca «uns reptes en la classificació», tot i que va fer esment que els seus equips, en les últimes tres temporades, s'han classificat per als play-off de la lliga Endesa. El treball que es farà en la confecció de la plantilla va deixar clar que es farà juntament amb el director esportiu del club castellà, Albano Martínez, també present en l'acte d'ahir.

Félix Sancho, el president del San Pablo, donava la benvinguda a Peñarroya i va subratllar que es tracta d'un entrenador que «ja té una dilatada experiència malgrat la seva joventut», i també pel que fa a la competició europea. I s'hi va referir dient que «enguany ha estat l'entrenador revelació de la temporada a la lliga Endesa i és tot un orgull que sigui aquí, amb nosaltres». Per la seva banda, el director esportiu del club, Albano Martínez, va voler deixar clar que «avui comença una nova etapa en la curta història del San Pablo. Tot el bo que faci el Joan farà en els propers mesos serà en benefici del club». Peñarroya substitueix a la banqueta de l'equip castellà Diego Epifanio, que hi ha estat quatre temporades, ha aconseguit l'ascens a l'ACB i ha mantingut l'equip a la màxima categoria les dues últimes campanyes, i en la darrera ha obtingut l'onzena posició i un lloc en tornejos europeus. Epifanio serà el tècnic del Breogán, que ha baixat a la lliga LEB Or, en la propera temporada.