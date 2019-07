Pesic continuarà entrenant el Barça dues temporades més, fins al 2021

S'ha confirmat el que el mateix Svestislavc Pesic va anunciar tot just acabar la final de play-off amb el Reial Madrid. El tècnic serbi es mantindrà com a entrenador del Barça fins al 2021; és la primera notícia de la setmana en la secció de bàsquet blaugrana que espera confirmar en els propers dies una incorporació tan sonada com és la de Nikola Mirotic. Pel que a Pesic ha dirigit el Barça en 240 partits oficials en dues etapes. En la del 2002 al 2004 va aconseguir títols importants com dues lligues, una Eurolliga i una Copa del Rei. En la segona etapa, des del febrer del 2018, ha afegir al seu palmarès un parell de Copes del Rei més que ha guanyat al Madrid.