El calendari de partits no es farà públic fins d'aquí a uns dies

? El que no es va facil·litar ahir després de la cerimònia que va comportar el sorteig van ser les dates i l'ordre d'aparellaments dels diferents grups. El Baxi, com a mínim, jugarà 7 partits al Congost i 7 en desplaçaments. Sembla que possiblement sigui el divendres 26 de juliol quan l'ordre de partits ja es podrà saber. En tot cas, sí que hi haurà les incògnites de dos dels set oponents del Manresa. Es tracta dels equips que s'han de barallar en les eliminatòries prèvies. En principi, els favorits són el Lietkabelis de Lituània i el Torun polonès, però fins a finals de setembre no es confirmarà. Les fases de grups començaran el 15 d'octubre i es perllonguen fins al febrer. El 3 de març es posen en marxa els vuitens i al 24 de març, els quarts. La final a quatre, de l'1 al 3 de maig.