Un grup de Champions per gaudir i competir

El sorteig a Suïssa va aparellar el Baxi Manresa amb cinc adversaris de prestigi en un grup A de la BCL, la Basketball Champions League, que il·lusiona des del primer dia. El Dinamo Sàsser italià (revelació de la l'edició passada de la Lega), l'Hapoel Holon d'Israel, el Turk Telekom de la capital Ankara, un Estrasburg que ha brillat a França i Europa durant els darrers anys, i l'Ostende, que és el vigent campió de la lliga belga, van ser els equips escollits per les mans innocents per enfrontar-se al Manresa. En aquest grup A, el Baxi va ser el segon club que va ser eslegit, just després de l'Hapoel Holon.

La cerimònia, retransmesa ahir en directe per la FIBA, es va celebrar a la seu central de l'organisme, que ubicada a la població suïssa de Mies, a escassos quilòmetres de l'aeroport de Ginebra. Per part del Baxi Manresa van acudir ahir al sorteig el gerent Carles Sixto i el delegat de l'equip, Nil Duarte.

Cada grup de la Champions té vuit equips i els quatre primers passen a la ronda de vuitens de final. Abans hi ha unes eliminatòries prèvies, de les quals han de sortir dos conjunts que completaran el grup A. Així, hi ha el club lituà del Lietkabelis, que s'enfrontarà amb qui guanyi del duel entre el Keravnos xipriota i el Bakken Bears, de Dinamarca. La darrera plaça se la disputarà el club polonès del Torun amb el vencedor de l'eliminatòria que disputaran el Kahru finlandès i el Minsk, equip de la capital de Bielorússia.



Lligues d'alta categoria

El Bàsquet Manresa s'enfrontarà a equips que es troben implicats en unes competicions domèstiques de nivell mitjà alt. Les de França, Itàlia, Turquia i Israel es poden catalogar com a lligues força complicades i en les quals, cada temporada, hi ha força equips amb aspiracions a lluitar per les primeres posicions. Més modest és el nivell que hi ha a Bèlgica, que ha tingut el club de la ciutat costanera d'Ostende, situada en la regió flamenca, com a campió.

El Dinamo Sàsser representa una ciutat de 130.000 habitants que és la capital d'una de les províncies de l'illa de Sardenya. Cal citar, com a curiositat, que aquesta zona té una llengua pròpia, el sassarès, una forma dialectal que disposa de més similituds amb el toscà, el cors i fins i tot el català que no pas amb el sard. Doncs bé, l'equip de la ciutat ha estat la gran sorpresa de la lliga italiana, la Lega, en la temporada que va acabar fa poques setmanes. Es va plantar a la final i el Venècia, que finalment va ser el campió, va haver d'arribar fins al setè i darrer partit de la sèrie per vèncer (4-3).

El SIC Estrasburg, ubicat en una de les ciutats emblemàtiques de la Unió Europea (amb una població de 280.000 habitants), és un dels equips més potents de la lliga francesa i, en les darreres temporades, ha tingut grans actuacions a l'Eurocup, on tot sovint s'ha enfrontat a equips de la Lliga Endesa. Va ser campió francès el 2005 i ha perdut cinc finals de la lliga entre el 2013 i el 2017.

El Turk Telekom, eliminat en els quarts de final de la lliga de Turquia a mans del potent Fenerbahçe, té la seva seu a Ankara, que és la capital administrativa del país i compta en l'actualitat amb cinc milions i mig de residents. Va ser campió de copa una vegada ha estat subcampió de lliga dos cops.

L'Hapoel Unet Holon es troba en una ciutat al sud de Tel-Aviv, dins de la seva zona metropolitana, i té prop de 200.000 habitants. És un equip que s'ha mantingut a l'ombra dels grans del país, el mític Maccabi i l'Hapoel Jerusalem. L'Holon té un títol de lliga a les vitrines, el que va aconseguir l'any 2008.

Finalment, l'Ostende va assolir el títol de campió a Bèlgica amb un 1-3 a la final contra l'Anvers. Situada a la zona dels pòlders (els terrenys guanyats al mar), Ostende té uns 70.000 habitants.

La sort dels altres ACB

A més del Baxi Manresa, hi ha tres equips més de la Lliga Endesa en la competició de la Champions. I tan sols el San Pablo Burgos, dirigit per Joan Peñarroya, ha de disputar una eliminatòria prèvia. Ho farà, a final de setembre, contra el vencedor del pols entre el Kapfenberg austríac i el Kiev Basket ucraïnès. Si es classifica per ser al grup B, l'equip castellà s'enfrontarà a històrics com el Pau Orthez, l'AEK d'Atenes o l'Hapoel de Jerusalem.

L'Iberostar Tenerife, que ha estat subcampió d'aquest torenig el 2019 i campió el 2017, va ser ahir inclòs al grup C, on es trobarà davant un Brose Bamberg alemany que fa dues temporades jugava a l'Eurolliga.

Finalment, al grup D hi haurà el Basket Saragossa (pendent del seu nou espònsor), que va ser el quart classificat en l'última edició de l'ACB i no va voler jugar l'Eurocup. De rivals al seu grup tindrà una colla d'equips amb força tradició i un bon potencial, com el Besitkas turc (Aleix Duran ha estat ajudant de Dusko Ivanovic durant el darrer curs), el PAOK de Tessalònica grec, el Brindisi italià, el Neptunas Klaipeda lituà o el Dijon francès. La Champions promet emocions.