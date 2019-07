Román Montañez: «Tenim uns rivals a Europa molt atractius i poderosos»

No tindrem uns equips al Congost de tercera o de quarta categoira. L'afició gaudirà d'uns adversaris que crec que són atractius. I molt poderosos, classificar-se per a la següent fase segurament no serà fàcil». Román Montañez, el director esportiu del Bàsquet Manresa, fa una anàlisi dels que seran els oponents del Baxi al grup A de la Champions League, i va donar èmfasi a la categoria dels equips que van tocar en el sorteig: «Hi ha un subcampió de la lliga italiana com el Sàsser; el campió belga, l'Oostende; l'Estrasburg, que ha tingut una gran trajectòria a les competicions europees, o equips com ara el Turk Telekom o l'Hapoel Holon, que competeixen a lligues prou fortes com les de Turquia i Israel, respectivament. Hi ha un alt nivell, a l'espera dels dos esquips que falten, i un pot ser el lituà, també un bàsquet amb molta tradició».

Román Montañez destaca de forma especial la campanya que va fer «el Dinamo Sàsser a Itàlia. No només va arribar a la final i va perdre forçant el setè partit amb el Venècia, sinó que a la semifinal es va desfer de l'Armani Milà, que és un equip d'Eurolliga. Veurem com queden les plantilles al final de l'estiu, perquè segur que hi ha canvis significatius, però no crec que aquesta mena d'equips facin gaire passos enrere».

En els equips que han tocat en sort al Baxi hi ha pocs jugadors que hagin passat per la lliga ACB. Una excepció és el Turk Telekom d'Ankara, que durant la darrera campanya «tenia dos homes que sí que han passat per aquí, com Landesberg, un anotador que va jugar a l'Estudiantes. I un pivot serbi, Stimac, que va jugar a les files de l'Unicaja, a Màlaga. i més tard també va arribar a jugar a l'Estudiantes. L'UCAM Múrcia ha fitxat Jarell Eddie, un llançador que ha brillat a Estrasburg».

Montañez té clar que l'ACB és la prioritat màxima, però «volem fer un bon paper a Europa, i que els nostres aficionats gaudeixen d'una competició interessant».