El Baxi Manresa no inclou Álvaro Muñoz en la llista de jugadors amb dret a tempteig

L'ala Álvaro Muñoz, que ha jugat dues temporades al Bàsquet Manresa, una a la LEB Or i la última a la lliga Endesa i com a capità de l'equip, deixarà molt probablement el club del Nou Congost. El jugador d'Àvila, de 28 anys i 1,96 metres, té una oferta important del Monbus Obraodoiro que podria ser per a tres temporades i, en la llista publicada aquest dilluns per l'ACB amb els homes subjectes a dret de tempteig no hi figura Muñoz. És a dir que el Baxi no igularà l'oferta econòmica de l'Obradoiro a Muñoz i el deixarà lliure per acceptar-la. En la última temporada, el jugador ha estat una mitjana de 18 minuts en pista amb 6 punts, 2 rebots i una valoració de 5, tot i que la seva aportació ha estat molt positiva, més enllà de les estadístiques.

El Manresa tampoc no va al dret de tempteig amb una sèrie de forans que acaben contracte. El pivot haitià Cady Lalanne és l'únic que va disputar la temporada sencera al Baxi i ha fitxat pel Sakers de Seül, de Corea del Sud. Els que tampoc no han estat inclosos són tres jugadors que es van incorporar amb la lliga començada. Corey Fisher que no la va poder acabar per lesió, igual que el finlandès Erik Murphy i el croat Tomislav Zubcic. Pel que fa a altres jugadors no inclosos en la llista destaca el fruitosenc Rafa Martínez que deixarà València per fitxar pel Bilbao Basket.

Els setze jugadors dins del dret de tempteig són aquests 16: Andrew Albicy, Dylan Ennis, Rafa Luz i David Walker (MoraBanc Andorra), Clevin Hannah i Jakob Wiley (Gran Canària), Johannes Voigtmann i Darrun Hilliard (Kirolbet Baskonia), Darío Brizuela (Estudiantes), Francisco Cruz (Montakit Fuenlabrada), Stan Okoye (Saragossa), Ovie Soko (UCAM Múrcia), Will Thomas (València Basket), Marko Todorovic (Joventut), Santi Yusta (Reial Madrid) i Paul Zipser (San Pablo Burgos).

Hi ha un plaç de 13 dies que comença avui per tal que els clubs interessats en fitxar aquests jugadors presentin els documents amb l'oferta sobre ells, sotmesos al al dret de tempteig. S'acabarà el 20 de juliol a les 23,59 hores. L'ACB remetrà l'oferta al club d'origen del jugador que tindrà un plaç de cinc dies per igualar la proposta econòmica.