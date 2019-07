El Baxi confirma la incorporació d'Eulis Báez per tres temporades

Eulis Báez és nou jugador del Bàsquet Manresa, segons ha confirmat el club en un matí de dimarts mogut. Una hora després que s'anunciés la sortida del base-escorta danès Iffe Lundberg, fitxat per l'Iberostar Tenerife, ha arribat la confirmació de l'arribada de l'ala-pivot dominicà, amb passaport espanyol, prou conegut per Pedro Martínez de les seves etapes a l'Herbalife Gran Canària. Feia dies que es vinculava Báez al Manresa; el jugador ha estat les últimes set temporades a Las Palmas.

Malgrat els seus 37 anys, el jugador de 2,01 metres fitxa per tres temporades amb el Manresa. Rafael Báez Benjamín (nascut a Santo Domingo, el 18 de març del 1982) és un jugador amb prestigi a la lliga Endesa que ha disputat en deu ocasions, a més de jugar també tres vegades l'Eurocup i una Eurolliga, la passada temporada. L'ala-pivot és dominicà, però no ocupa plaça d'extracomunitari ja que té també passaport espanyol. Va arribar el 2005 a l'Akasvayu Vic on va coincidir amb l'entrenador manresà Xavier Garcia, a la LEB Plata. La temporada 2008-09 la va passar a la LEB Or a les files del Lleó. El seu salt a l'ACB el va fer al 2009 al Blancos de Rueda Valladolid, equip en el qual va romandre durant dues campanyes. En la 2011-12 va estar al Joventut abans de recalar a Las Palmas, on ha tingut una llarga estada. Els seus números a l'ACB, durant aquesta passada temporada, han estat de 8 punts, 3 rebots, 2 assistències i una valoració de 10