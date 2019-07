Iffe Lundberg diu adéu al Baxi Manresa i marxa a l'Iberostar

El Baxi Manresa es queda sense una de les seves peces més valuoses. El danès Iffe Lundberg, segons ha anunciat el club bagenc, s'ha devinculat en fer ús de la seva clàusula de sortida després de dues temporades a Manresa. El seu destí és l'Iberostar Tenerife que ja ha publicat un video de benvinguda al jugador de 25 anys i 1,93 metres, que firma per dues temporades amb una opció a una tercera. El nou tècnic del Baxi, Pedro Martínez, confiava en poder comptar amb Lundberg però al final no ha estat possible.

Lundberg va arribar al Bàsquet Manresa fa dos anys, l'estiu del 2017, i va aconseguir amb l'equip del Bages l'ascens a la Lliga Endesa després de destacar a la LEB Or. En el seu primer any com a debutant a la màxima categoria espanyola, ha fet unes mitjanes de 10,3 punts i 2,9 rebots. En el seu comunicat, el Baxi agraeix a Lundberg "la seva professionalitat durant aquestes dues grans temporades i li desitja sort en els nous reptes personals i professionals". Amb Lundberg, l'Iberostar Tenerife es torna a fixar en jugadors procedents del Manresa com va passar abans amb Davim White i el lituà Marius Grigonis.