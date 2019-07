El Baxi estaria interessat en el base universitari Jordan Davis

El Baxi Manresa estaria interessat en el base nord-americà amb passaport d'Azerbaidjan Jordan Davis. Aquesta és la informació que ha donat aquest dimecres al vespre el periodista Óscar Herreros en el seu compte de Twitter. Seria el director de joc anotador que completaria el lloc d'1 de la plantilla, després de la contractació de Dani Pérez, fa unes quantes setmanes.

Davis, que la temporada passada va jugar amb la Universitat de Northern Colorado, té 22 anys i destaca per la seva faceta d'anotador, més que per la de direcció de l'equip. Va ser captat per la federació d'Azerbaidjan per formar part de la selecció que va disputar la seva divisió de l'europeu sub-20 de fa dos anys ,amb la qual cosa no ocuparia plaça d'estranger. Ara mateix, el Baxi ja té una d'aquestes posicions ocupades per Ryan Toolson.

Davis, que va anotar 24 punts per partit a la universitat en la seva etapa de sènior, és a dir, en la quarta temporada a la universitat, ha jugat un partit amb els Nuggets a la lliga d'estiu, amb derrota contra els Boston Celtics per 95-82, amb 10 punts anotats. La passada matinada havia de jugar contra els Golden State Warriors.