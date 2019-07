El Baxi jugarà els dos primers partits de la Champions a casa

La FIBA va oferir ahir les jornades de la Champions League. No hi ha horaris definitius i els dies de competicio són dimarts o dimecres. En el grup A, els manresans jugaran els dos primers partits a casa. El 15 o el 16 d'octubre seria amb el Torun polonès, el favorit per derrotar el vencedor de l'eliminatòria entre el Karhu finlandès i el Minsk bielorús. El 22 o 23 d'octubre s'hauria de rebre el Lietkabelis lituà, molt superior al Keravnos de Xipre i al Bakken Bears danès. La primera volta es completarà a Estrasburg (29 d'octubre). El novembre es rebrà el Turk Telekom (dia 5), s'anirà a la pista de l'Hapoel Holon (dia 12) i s'acollirà l'Oostende (dia 19). I el 3 de desembre es jugarà a Sàsser, a Itàlia.