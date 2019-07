Jordan Davis s'avança al club i anuncia el seu fitxatge pel Baxi

Jordan Davis ja és nou jugador del Baxi Manresa. No ho ha anunciat el club, que s'ha limitat a fer-ne un joc de pistes a les 21.55 hores amb una fotografia de Michael Jordan amb una cella a l'estil d'Anthony Davis per unir els dos cognoms. Ha estat el propi jugador qui ha exercit de portaveu de l'operació en publicar una piulada dotze minuts més tard en què comunicava la contractació.



Així, amb una foto del jugador firmant el contracte, Davis ha escrit "Oficial. Amb la gràcia i el poder de Déu continuaré la meva carrera al Baxi Manresa, a Espanya. Gràcies per tot el vostre suport i les pregàries. El viatge segueix endavant".



Davis, de 23 anys i passaport d'Azerbaidjan, és un director de joc anotador, triat el millor de la seva conferència a la passada lliga universitària, amb 23,5 punts per partit en el seu darrer any a la facultat. Ha disputat la lliga d'estiu de Las Vegas amb els Denver Nuggets i no va ser draftejat. El periodista Oscar Herreros va ser qui primer va informar d'aquest nom la setmana passada.





OFFICIAL?????? With the grace and power of GOD, I will continue my career with Baxi Manresa???? in Spain ????. Thank you for all of your support and prayers?? The Journey Continues ???? #tunnelvision #makeembelieve pic.twitter.com/r75Ry7bMKH