El Baxi Manresa fa oficial l'arribada de Jordan Davis

El Baxi Manresa ha fet oficial la incorporació a la seva línia exterior el debutant Jordan Davis, un escorta de gran velocitat i talent anotador que farà el salt a Europa. S'ha format a la Universitat de Northern Colorado. Signa contracte amb l'equip del Bages per 2 temporades, i ha estat disputant la Summer League amb els Denver Nuggets.

El propi jugador es va avançar al club i va anunciar aquest dilluns al vespre a Twitter la seva arribada a Manresa. El Baxi no ha esperat més i ho ha oficialitzat aquest matí de dimarts.

Jordan Davis (Nascut a Las Vegas el 6 de juny del 1997) és un jugador exterior que pot actuar tant d'escorta com de base. Fa 1,88 metres d'alçada i té 22 anys. S'ha format a la Universitat de Northern Colorado, i arriba a una lliga europea per primer cop. Compta amb passaport d'Azerbaidjan, raó per la qual no ocuparà passaport extracomunitari.

Davis és un jugador que pot dirigir el joc, però destaca sobretot per ser un gran anotador. Fiable en el llançament exterior i en els tirs lliures, però cal ressaltar-ne la capacitat de salt, tot i la seva alçada. És capaç de fer esmaixades i col·locar taps espectaculars.