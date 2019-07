Jordan Davis, el nou fitxatge del Baxi Manresa, és un escolta que destaca per la seva anotació però sobretot, per la seva capacitat atlètica. En el seu pas per la Universitat de Northern Colorado ha deixat esmaixades i taps espectaculars.

El Nou Congost vibrarà amb els salts brutals d'aquest nord-americà d'1,88 metres d'alçada i 22 anys.

Tot seguit, un vídeo recull de les millors esmaixades de Davis: