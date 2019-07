Jordan Davis: Punts, físic i motivació per dirigir el Baxi

«És un director de joc, un play maker, i el seu millor rendiment és quan té la pilota a les mans». Ho diu a Regió7 Harrison Wind, un dels periodistes que millor coneix Jordan Davis, el nord-americà amb passaport d'Azerbaidjan que el Baxi Manresa va confirmar ahir com a nou fitxatge per a la temporada vinent. Des que va sortir el seu nom, la setmana passada, com a futurible del Congost, s'ha estat especulant sobre si Davis serà el nou Lundberg.

Fins a cert punt podria ser, ja que el danès va actuar la temporada passada més de base que d'escorta, la seva posició natural, per baixes i necessitats de l'equip. Però les característiques de Davis semblen sensiblement diferents. L'exjugador de la Universitat de Northern Colorado domina millor el bot i segurament és millor tirador que el nou jugador de l'Iberostar Tenerife, tot i que és cinc centímetres més baix (1,88 metres contra 1,93) i no tan fort.



«Un anotador nat»



Sembla clar que si el Baxi ha apostat per Jordan Davis no és perquè la pilota passi pocs segons per les seves mans, com pot passar en tiradors com Toolson. Ell, segons Wind, és «un anotador nat, que pot llançar de tres punts i també usar la penetració». En un article publicat al portal d'Internet BSN, Denver Wind explicava que «és un base explosiu, amb percentatges del 36% en triples i 4,7 llançaments anotats la temporada passada. Per la seva alçada és un base, però té un bon salt vertical que utilitza tant per entrar a cistella, com per rebotar». De fet, l'any passat va fer una mitjana molt apreciable de 4,7 rebots per enfrontament.



Capacitat de millora



Una altra de les característiques positives de Jordan Davis és la seva personalitat. «És un gran noi i un treballador absolut que va millorar en cadascuna de les quatre temporades a la universitat. A més, actua sempre amb una gran motivació, com si tingués sempre alguna cosa per demostrar. El seu joc és intens i dur sempre».

Tot i ser el jugador més destacat de la seva divisió de la NCAA, la lliga universitària dels Estats Units, ja s'esperava no entrar a la llista de 60 jugadors draftejats el passat 20 de juny per l'NBA. Gràcies al seu passaport d'Azerbaidjan, aconseguit després de ser captat per la federació d'aquell país per participar en una fase prèvia d'un europeu sub-19, es plantejava el bàsquet europeu com una bona sortida.

Amb 22 anys ja té una nena petita, Jordynn, de 2 anys, que li serveix d'inspiració. També és molt responsable. Fa temps va tenir problemes d'insomni i va descobrir que la causa n'era la seva dieta de McDonald's no gaire aconsellable. La va canviar i ara és del tot saludable. Un dels seus ex-tècnics universitaris, Jeff Linder, diu d'ell que «és tan bon jugador com persona, i molt professional. Arribava a entrenar a les 6.30 del matí amb la tovallola a la cintura i no parava fins al final». A Manresa, segurament, no li caldrà matinar tant.