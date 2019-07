El Baxi anuncia el fitxatge de William Magarity

El Bàsquet Manresa continua confeccionant la seva plantilla de cara a la temporada vinent. Aquest dijous a la tarda ha confirmat l'arribada de l'ala-pivot suec William Magarity, de 2,11 metres, 26 anys i procedent del Zadar croat, un fitxatge que ja va avançar el periodista Òscar Herreros

Magarity és nascut a Rasunda, Suècia, el 17 de juny del 1993. S'ha format a Itàlia, a l'Angelico Biella, on va arribar a debutar amb el primer equip, i a les Universitats de Boston i Davidson. En la darrera temporada ha jugat el campionat de Croàcia i l'ABA Liga amb el KK Zadar. Fill d'un ex-jugador americà i de mare sueca, ha jugat la darrera temporada a Croàcia.

La temporada passada, va iniciar la temporada al Sodertalje, conjunt que disputarà enguany la primera prèvia de la Lliga de Campions, torneig on també hi ha inscrit el Baxi. La major part de la temporada, però, la va fer al Zadar croat, amb mitjanes de més de 10 punts i 5 rebots en partits tant de la lliga del país balcànic com de la Lliga Adriàtica. Tot i la seva alçada, té capacitat per llançar de lluny, com era el cas de Zubcic i Murphy. Farà parella de quatres al Baxi amb Eulis Báez.