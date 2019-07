El Baxi Manresa s'enfrontarà al MoraBanc Andorra a les semifinals de la Lliga Catalana

El MoraBanc Andorra és el rival que el Baxi Manresa haurà de batre a les semifinals de la 40a Lliga Catalana, que es disputaran al Palau Olímpic de Badalona el 9 de setembre. Així ho ha determinat el sorteig que ha realitzat la Federació Catalana de Bàsquet aquest divendres, amb la presència de representants dels quatre equips participants. Els altres dos són el Joventut i el FC Barcelona, que s'enfrontaran el mateix dia, a les 21.15 h. El partit entre manresans i andorrans serà a les 19 h.

Els guanyadors dels dos partits s'enfrontaran a la final que tindrà lloc dimecres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, a les 12 h. Tots els partits s'emetran en directe per Esport3.

El MoraBanc no serà un rival fàcil per al Baxi. Els d'Andorra són els vigents campions després de derrotar l'any passat el Barça Lassa en la final per 76-94. En aquella ocasió, l'escenari va ser el pavelló Barris Nord de Lleida.

Quan a la Lliga Catalana Femenina, que arriba a la 31a edició, oferirà el duel Spar Citylift Girona - Cadí La Seu amb el Palau d'Esports de La Seu d'Urgell com a escenari. Serà el diumenge 15 de setembre, a les 12 h. Les amfitriones intentaran destronar les gironines, que l'any passat van sumar davant les urgellenques el seu setè títol català (89-63).