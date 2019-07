El Baxi s'ha interessat pel fitxatge de l'ala-pivot suec William Magarity

L'ala-pivot suec William Magarity, de 2,11 metres, 26 anys i procedent del Zadar croat, podria ser la nova contractació del Baxi Manresa. Així ho va publicar el periodista Òscar Herreros, el mateix que va avançar la contractació de Jordan Davis, al seu compte de Twitter dimarts a última hora. Els manresans estan interessats en la seva contractació, tot i que aquesta encara no s'ha consolidat.

Magarity és un jugador de formació nord-americana. Va actuar a les universitats de Boston College i de Davidson, on va cobrir els quatre anys d'estada fins a l'any passat. Abans, havia actuat al Pallacanestro Biella italià i a l'Orebro del seu país.

La temporada passada, va iniciar la temporada al Sodertalje, conjunt que disputarà enguany la primera prèvia de la Lliga de Campions, torneig on també hi ha inscrit el Baxi. La major part de la temporada, però, la va fer al Zadar croat, amb mitjanes de més de 10 punts i 5 rebots en partits tant de la lliga del país balcànic com de la Lliga Adriàtica. Tot i la seva alçada, té capacitat per llançar de lluny, com era el cas de Zubcic i Murphy. Faria parella de quatres al Baxi amb Eulis Báez.