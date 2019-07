Álvaro Muñoz firma per tres anys amb el Monbus Obradoiro

Álvaro Muñoz, exjugador del Baxi Manresa en les darreres dues temporades, jugarà la temporada vinent i les dues següents al Monbus Obradoiro. El club gallec va fer oficial ahir la seva incorporació i la vinculació pels propers tres anys. «L'Álvaro és un jugador que s'ha fet a si mateix i que aporta a l'equip molt més del que reflecteixen les estadístiques. Arriba com un jugador nacional important, l'aposta que fem amb ell és a llarg termini per seguir creixent com a club i sumar en tots els aspectes, començant per l'energia i el compromís», va assegurar José Luis Mateo, director general del Monbus Obradoiro.