El Baxi Manresa anuncia l'arribada del base Frankie Ferrari

El Baxi Manresa ha anunciat l'arribada del director d'orquestra que que buscava. El nou fitxatge és Frankie Ferrari, un base americà amb orígens i passaport italians. Ferrari té poca experiència com a professional però molta projecció. El jugador s'ha format a la Universitat de San Francisco i arriba a Europa després de disputar la Summer League amb els Utah Jazz.

Frankie Ferrari (nascut a Burlingame, Califòrnia, el 20 de desembre del 1995) és la peça que la direcció esportiva del Baxi Manresa buscava per a la direcció de joc. Arriba un jugador que tot i la seva edat té una solidesa i unes prestacions prometedores. Ferrari té els orígens a Itàlia i, per tant, passaport d'aquest país. No ocuparà plaça d'extracomunitari.

El darrer fitxatge del Baxi Manresa és un jugador molt ràpid, amb bones mans per defensar, i múltiples recursos: bon llançament de 3 punts, bona visió de joc i especialista en el bloqueig i continuació. Signa contracte per a les properes dues temporades amb l'equip del Bages.