El Baxi tanca l'equip amb una altra aposta com a pivot

Nou meló per obrir per tancar la plantilla. Si alguna cosa no es pot negar enguany de la direcció esportiva del Baxi Manresa és que ha actuat amb valentia a l'hora de fitxar jugadors. El temps dirà si aquesta és digna de lloar o serà fonts de crítiques. David Kravish, un pivot que el mes que ve farà 27 anys i que, per ara, ha actuat en equips de baix nivell europeu, ha de ser l'home que faci oblidar Cady Lalanne. Per les dades extretes de les seves estadístiques, es tracta d'un jugador no excessivament fort, però amb una mà acceptable, anotador i, sobretot, rebotador. Amb aquesta contractació, el club dona per tancada la plantilla que posarà a disposició de Pedro Martínez a partir del proper dia 12.

Tot i ser originari de l'estat d'Illinois, Kravish va anar a l'institut de Lee's Summit, a Missouri, i després a la Universitat de Califòrnia, a Oakland, on va complir els quatre anys de carrera, tots ells jugant als Golden Bears, el nom que rep l'equip de bàsquet. Curiosament, el nou base del Baxi, Frankie Ferrari, va anar a una universitat molt propera a la seva, la de San Francisco, a l'altra banda de la badia. A més, l'escorta contractat pels bagencs aquest estiu, Jordan Davis, jugava a la universitat de Northern Colorado, l'equip del qual és conegut com els Bears (els ossos). Els de Kravish eren els ossos daurats.

El nou pivot del Baxi va anar incrementant el seu rendiment en l'època universitària i va acabar, l'últim any, amb 11,3 punts i 7 rebots de mitjana en 30 minuts en joc. En la tercera temporada va arribar a fer una mitjana de dos taps per partit i tot, amb la qual cosa pot ser intimidador.

Ja que no va ser draftejat, va iniciar aleshores un carrera no gaire glamurosa al bàsquet europeu. El primer equip va ser el Nokia finlandès, un dels conjunts més dèbils de la Korisliiga, que va acabar vuitè de deu equips. Ell, però, va iniciar una línia que ha seguit en tota la seva trajectòria al vell continent, la d'ajuntar dobles dígits en punts i més de set rebots. El segon equip va ser el Czarni Slupsk polonès, que va entrar al play-off abans de ser eliminat en la primera ronda per l'Amwil, el primer de la fase regular, en el cinquè partit.



Debut a la Champions



El salt següent va ser a un país veí, Bielorússia, i allà va debutar en una competició que disputarà enguany, la Lliga de Campions de la FIBA. Amb l'Tsmoki Minsk va aconseguir guanyar la lliga nacional, tot i no haver acabat primer la lliga regular. També va disputar la VTB United, la competició que uneix equips dels països exsoviètics. Van ser novens, empatats amb el VEF Riga, que va entrar als play-offs. A la Champions, va superar dues prèvies però va quedar eliminat a la tercera pel Nanterre francès.

Finalment, l'any passat va actuar a l'Avtodor Saratov rus. Van ser onzens de catorze equips a la VTB United, en que l'Tsmoki va ser cuer. Va tornar a la Champions, però el seu equip va ser eliminat pel Friburg suís a la primera prèvia. Per això va jugar la segona competició de la FIBA, la Europe Cup. El Saratov va guanyar els seus dos grups classificatoris, però va caure en vuitens contra el Würzburg alemany. Tota una odissea pels baixos fons del bàsquet continental abans de fer el salt a una gran lliga com l'ACB.