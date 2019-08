La visita de l'Unicaja al Nou Congost obrirà la temporada del Baxi a la Lliga Endesa 19/20

El Baxi Manresa s'enfrontarà a l'Unicaja de Màlaga en el seu debut a la Lliga Endesa 2019/2020. El primer partit del nou projecte liderat per Pedro Martínez es jugarà al Nou Congost el proper dimecres 25 de setembre a les 20.00h.



L'ACB ha fet públic aquest dimecres el calendari complet de la competició. En la primera jornada de la temporada hi haurà partits destacats com el Joventut-Reial Madrid o el Monbus Obradoiro-Barça.





El calendari complet del Baxi Manresa

Repeteix el calendari asimètric

La temporada començarà amb la Supercopa

Els següents compromisos del conjunt del Bages seran. El primer derbi català pel Baxi Manresa no arribarà fins a la jornada 12, quan el noude Mirotic o Abrines visitarà el pavelló manresà (7 o 8 de desembre). A la següent jornada, segon derbi català, amb el partit(14 o 15 de desembre).El Baxi trobarà. El 26 o 27 d'octubre els de Pedro Martínez jugaran a la pista blanca.En, el 9 o 10 de maig de 2020, el Baxi rebrà elal Nou Congost.La competició domèsticaCaldrà esperar més per al primer, que serà al Palau Blaugrana a la quinzena jornada, penúltima de la primera volta i que servirà per acomiadar el 2019 (28-29 de desembre). El Reial Madrid rebrà al WiZink Center als dea finals de març (21-22).JORNADA 1 (25 de setembre):JORNADA 2 (2 d'octubre):JORNADA 3 (5 i 6 d'octubre):JORNADA 4 (12 i 13 d'octubre):JORNADA 5 (19 i 20 d'octubre):JORNADA 6 (26 i 27 d'octubre):JORNADA 7 (2 i 3 de novembre):JORNADA 8 (9 i 10 de novembre):JORNADA 9 (16 i 17 de novembre):JORNADA 10 (23 i 24 de novembre):JORNADA 11 (30 de novembre i 1 de desembre):JORNADA 12 (7 i 8 de desembre):JORNADA 13 (14 i 15 de desembre):JORNADA 14 (21 i 22 de desembre):JORNADA 15 (28 i 29 de desembre):JORNADA 16 (4-6 de gener):JORNADA 17 (11 i 12 de gener):JORNADA 18 (18 i 19 de gener):JORNADA 19 (25 i 26 de gener):JORNADA 20 (1 i 2 de febrer):JORNADA 21 (8 i 9 de febrer):JORNADA 22 (29 de febrer i 1 de març):JORNADA 23 (7 i 8 de març):JORNADA 24 (14 i 15 de març):JORNADA 25 (21 i 22 de març):JORNADA 26 (28 i 29 de març):JORNADA 27 (4 i 5 d'abril):JORNADA 28 (11 i 12 d'abril):JORNADA 29 (15-17 d'abril):JORNADA 30 (18 i 19 d'abril):JORNADA 31 (25 i 26 d'abril):JORNADA 32 (1-3 de maig):JORNADA 33 (6-8 de maih):JORNADA 34 (9 i 10 de maig):En el nou calendari l'ACB segueix apostant per unen les dues voltes del campionat, un criteri que es va aplicar per primera vegada la temporada passada. Això vol dir que els partits de cada jornada de la primera volta es podran disputar repartits en diferents jornades de la segona. Segons la mateixa ACB, així «es maximitza l'interès per la competició i el compliment de les necessitats dels clubs, a més d'assegurar el màxim espectacle per als aficionats».La temporada 2019-20 començarà amb la, que se celebrarà a Madrid el 21 i el 22 de setembre amb Reial Madrid, Barça, València Basket i Montakit Fuenlabrada lluitant pel primer títol del curs.Just després arrencarà la Lliga Endesa de forma explosiva, amb doble jornada. La inaugural arrencarà el dimarts 24 de setembre i s'estendrà fins al divendres 27, seguida de forma immediata amb la segona jornada el dissabte 28 i el diumenge 29 de setembre. A més de la inicial,Altres dates assenyalades a la Lliga Regular seran la jornada 17, que definirà el 11 i el 12 de gener els classificats per a la, i la Jornada 34, que tancarà la Lliga Regular els dies 9 i 10 de maig.Com és habitual, la Copa del Rei es disputarà al febrer. Concretament, Màlaga acollirà la fase final entre el