«Vaig créixer veient l'Eurolliga i soc seguidor de Ricky Rubio»

L'endemà d'arribar des de San Francisco, i acompanyat de la seva mare, el nou i jove director d'orquestra del Baxi es defineix com un entusiasta del joc que es practica al continent europeu.

Com va sorgir l'oportunitat de venir al Baxi Manresa?

Després de participar a la Lliga d'Estiu el meu agent em va parlar de l'oportunitat de venir. Em va parlar de l'equip i de l'entrenador, Pedro Martínez. Vaig buscar-ne informació i estic molt content de venir a jugar a una lliga gran com l'ACB.

Ha parlat amb Pedro Martínez?

Sí, i em va dir que el talent pot guanyar molts partits. Estava interessat en el meu desenvolupament com a rookie i això em fa estar molt expectant i em fa tenir ganes de posar les meves habilitats al servei de l'equip.

Era una bona opció, venir a Europa, després dels quatre anys a la Universitat de San Francisco?

Sí, i tant. Vull jugar al màxim nivell que pugui i l'ACB és el primer pas en la bona direcció. A més, tenir el passaport italià m'ajuda molt.

La seva família propera ve d'allà, amb aquest cognom?

Sí, ve de Lucca, al nord [a la Toscana].

Com es presentaria, com a jugador?

Soc un director de joc a qui agrada passar la pilota, que llança bé de tres, juga fort en defensa i pot assumir el paper de líder.

Seguia el bàsquet europeu, des dels Estats Units?

Moltíssim, i no gaire gent ho fa al meu país. Vaig créixer veient partits d'Eurolliga. Era un gran seguidor de Ricky Rubio. Quan era a la universitat tant mirava partits de l'NBA com d'Europa, i també de l'ACB. Em fixava en jugadors top com Sergio Rodríguez, Ricky, Kevin Pangos, que ara és al Barça. Ho seguia tot.

En sabia res, del Manresa, abans de firmar el contracte?

No, però llavors vaig saber que és on havia jugat Serge Ibaka i també vaig veure que hi jugava Ryan Toolson. També que fa un parell d'anys hi va ser Scott Machado. Vaig fer recerca i vaig veure que tenia una gran història, que havia guanyat una lliga als anys noranta. Ara en sé molt més, del Manresa.

I ha vist imatges de l'ambient que hi ha al pavelló?

He vist per You Tube, de la temporada passada, com la gent es tornava boja. I alguns aficionats m'han donat la benvinguda per les xarxes socials. Em va entusiasmar.