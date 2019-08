El Baxi presenta gairebé totes les armes del seu nou projecte

Un breu acte ha servit aquest dilluns per arrencar oficialment la pretemporada del Baxi Manresa. Tot i que la setmana passada hi va haver revisions i algun contacte amb la pista del Congost, la feina comença amb una plantilla que ha presentat cinc dels set fitxatges i una bona quantitat de jugadors vinculats o que sortiran cedits.

Així, el suec Magarity arriba aquest dilluns, tot i que no a temps per a la presentació, i Ryan Toolson, demà per un problema burocràtic. La resta de les noves cares, Frankie Ferrari, Jordan Davis, Juampi Vaulet, David Kravish i Dani Pérez sí que han assisit a la posada de llarg de la formació. Només ha faltat Eulis Báez, concentrat amb la selecció dominicana per al mundial de Xina. També ajudaran l'equip a la pretemporada els vinculats i juniors David Òrrit, David Efambé, Paco del Águla, Pau Treviño i un Dani Garcia que sortirà cedit a l'Osca per segona temporada seguida.

En la presentació, Pedro Martínez ha apostat per "l'esforç" a l'hora de treballar aquesta temporada i també per "aconseguir la comunió amb els nostres aficionats". Més enllà dels partits, demana "fer la feina molt bé en el dia a dia. Soc optimista, perquè la plantilla és molt bona. Segur que hi haurà moments complicats, però hem de fer el possible per superar-los".

L'acte ha tingut lloc a la seu de la Mútua Intercomarcal, com és habitual. El responsable de Relacions Externes de la sucursal de Manresa, Jordi Vilarmau, ha donat la benvinguda a tothom i ha demanat que no hagin de fer servir gaire els seus serveis, senyal que no hi haurà lesions. Per la seva banda, el president. Josep Sàez, ha donat per suposada la "implicació i voluntat" dels jugadors, als quals ha donat la benvinguda en català, castellà i anglès, i ha recordat el repte europeu d'aquesta temporada, alhora que ha desitjat que "gaudiu del bàsquet en aquesta ciutat. El vostre èxit serà l'èxit de l'equip".