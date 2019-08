Aquests són els dorsals dels jugadors del Baxi Manresa per la temporada 2019/20

El Baxi Manresa ha fet públics aquest dimarts al matí tots els dorsals que lluiran els seus jugadors aquesta temporada. El disseny de la nova equipació, però, no serà presentat fins la setmana que ve.



Pel que fa als que continuen a la plantilla no hi ha cap novetat, ja que mantenen tots els dorsals. La curiositat era saber quins dorsals portaran els nous reforços, que no són pocs, en una temporada en la qual el Baxi jugarà a Europa. Els dorsals del primer equip (i els vinculats Òrrit i Del Águila) es repartiran així:



Jordan Davis - 0

David Òrrit (vinculat) - 1

Ryan Toolson - 2

Frankie Ferrari - 4

Guillem Jou - 5

William Magarity - 11

Eulis Báez - 13

Yankuba Sima - 17

Jordan Sakho - 18

Pere Tomàs - 19

Paco del Águila (vinculat) - 20

Juan Pablo Vaulet - 22

David Kravish - 45