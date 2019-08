L'equip d'autor de Pedro Martínez fa els primers passos del llarg camí

Moltes cares noves, algunes de desconegudes per al gran públic, per a una temporada que tindrà un mínim de 52 partits, onze més que l'any passat. El Baxi Manresa 2019-20 va començar a treballar ahir amb un nom propi per damunt de tots els altres, el del tècnic, Pedro Martínez. L'entrenador es va mostrar il·lusionat amb una plantilla que va definir com a «molt bona». Es tracta d'un equip d'autor amb totes les lletres. Tret d'Eulis Báez, no ha demanat gairebé cap jugador contrastat, cap aposta segura, amb hores de vol a la lliga, sinó elements que encaixen en la seva manera d'entendre aquest joc i basquetbolistes joves als quals pot fer progressar gairebé des de zero, un dels seus punts forts com a preparador. Triomfarà o s'hi estavellarà, però anirà amb les seves idees fins al final.



Tres absències

La presentació de la Mútua Intercomarcal, el clàssic tret de sortida de cada temporada, sol ser cada vegada més curta. El fet que ja no s'ajunti a les proves físiques, que van tenir lloc dies enrere, comprimeix un procés que es limita a deu minuts de parlaments i a entrevistes personalitzades amb els jugadors, per part de la premsa.

En el cas d'ahir, aquests es podien separar en tres grups. El primer, format pels jugadors del primer equip la temporada passada, el componien Pere Tomàs, Jordan Sakho, Yankuba Sima i Guillem Jou; el segon, el dels joves de l'equip vinculat, els júniors o que seran cedits, com és el cas del base Dani Garcia, que tornarà a Osca. A més, David Efambé, Paco del Águila, David Òrrit i Pau Treviño. Finalment, els nous. Frankie Ferrari i Jordan Davis ja havien fet una estrena en les proves físiques del Cimetir de dimecres de la setmana passada. Ahir s'hi van afegir l'argentí Juampi Vaulet i el nord-americà David Kravish.

La jornada va tenir tres baixes significatives. La d'Eulis Báez ja es coneixia, per la convocatòria amb la selecció de la República Dominicana, que participarà al mundial. Ben bé fins al 15 de setembre no en quedarà alliberat. Ahir mateix havia d'arribar l'ala-pivot suec William Magarity, que no va poder aterrar a temps per ser a la presentació. Finalment, una dificultat burocràtica va impossibilitar fins avui l'arribada de Ryan Toolson. L'escorta d'Arizona, si ha pogut fer net dels problemes de l'esquena que no li van deixar acabar damunt de la pista la temporada passada, ha de ser un líder i un model per a la gran quantitat de joves jugadors que té la plantilla del Baxi per a l'any vinent.



«Una gran motivació»

L'acte de presentació pròpiament dit va ser breu. El més esperat era Pedro Martínez, que va explicar que l'inici de la temporada «és una gran motivació. És un any nou, amb reptes diferents i intentarem que el nom de Manresa quedi al més amunt possible. El més important, a part de guanyar, que ho intentarem fer tantes vegades com puguem, és donar una imatge d'esforç, d'oferir el màxim i tenir una bona comunió amb els nostres aficionats. Volem que se sentin orgullosos del nostre esforç i de la nostra feina».

Va deixar clara la seva filosofia en avançar que «això comença avui. No es tracta de fer les coses molt bé quan arribin els partits sinó de fer-les bé en el dia a dia, d'estar concentrats, pensar en millorar individualment i col·lectiva. Soc optimista pels jugadors que tenim, perquè hem fet una plantilla molt bona i segur que, passant moments de dificultat, amb la feina de tots ho tirarem endavant. Hem de creure en les nostres possibilitats i ajudar-nos tant com puguem els uns als altres».

També van intervenir el responsable de relacions externes de la sucursal de Manresa de la Mútua, Jordi Vilarmau, i el president del Baxi, Josep Sàez. Aquest va destacar que «aquest estiu hem intentat conjuntar el millor equip possible per a una temporada que té un nou repte com la Lliga de Campions. Necessitarem mantenir la il·lusió que hem tingut aquests anys. Hem d'encarar el repte pensant que el que tenim al davant no serà fàcil, però dins de les nostres possibilitats». Sàez va donar la benvinguda a tots els jugadors, als quals va desitjar «que gaudiu de jugar a bàsquet a la ciutat. El vostre èxit serà l'èxit del club».