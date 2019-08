El Baxi avança tot i les travetes de les lesions

El Bàsquet Manresa ha completat la segona setmana de pretemporada encara amb l'horitzó lluny de l'inici de l'ACB, que serà el 25 de setembre tot rebent l'Unicaja. L'equip, a les ordres de Pedro Martínez, està patint una sèrie d'incidències com són les molt habituals lesions musculars que es donen als primers entrenaments, més d'altres que s'arrosseguen des de més enrere (Toolson, Sergi Vidal, Del Águila) i l'absència ja coneguda de l'ala-pivot dominicà Eulis Báez, concentrat amb la seva selecció per jugar el mundial i que dijous va fer 10 punts en la derrota amb Espanya per 102-70.



Disset jugadors

En les sessions diàries al Complex del Vell Congost, Pedro Martínez té un ampli ventall de jugadors, però no tots es troben al cent per cent de condicions. Els bases són Frankie Ferrari, Dani Pérez i el santpedorenc vinculat David Òrrit. Fins fa pocs dies també hi era Dani Garcia, que ha marxat cedit a l'Osca de la LEB Or. Els escortes són Jordan Davis, Ryan Toolson, Sergi Vidal (incorporació temporal) i Guillem Jou. Com a ales, Pere Tomàs, l'argentí Juan Pablo Vaulet i el júnior Pau Treviño. Pel que fa als ala-pivots, David Efambé (vinculat al CB Barberà), William Magarity, Paco del Águila i Javi Lucas (també amb presència temporal). I els pivots són Yankuba Sima, Jordan Sakho i David Kravish.

Els que durant els darrers dies han tingut lesions musculars fins ara són Magarity (que podrà jugar l'amistós de dilluns) i David Kravish (que en té per més dies). Ryan Toolson fa la seva feina personalitzada al gimnàs, amb una teràpia per recuperar-se de la lesió a l'esquena. Pedro Martínez no amaga la preocupació i afirma que «des que es va lesionar, he fet jo més esport que el Ryan». El seu substitut temporal, el veterà Sergi Vidal (38 anys), està entrenant-se al marge per recuperar-se d'una operació que li van fer al menisc i en pocs dies ja estarà amb la resta del grup. Paco del Águila també té una pla específic ja que li han fet una artroscòpia en el genoll on havia tingut un trencament de lligaments creuats,

El primer amistós és dilluns amb el Joventut a Artés (20.3o hores, amb entrada gratuïta). Després es jugarà a Encamp contra l'Andorra (20.30 h del divendres 30) i s'ha suspès el matx amb l'Spirou a Platja d'Aro.