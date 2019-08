El poliment del parquet del Congost ha costat 20.000 euros

El Baxi Manresa s'ha entrenat, en aquests primers quinze dies de la seva pretemporada, al Complex del Vell Congost, l'espai on s'ubiquen els seus equips de base. El motiu és que hi ha hagut una actuació al parquet del Nou Congost que ha consistit en el poliment de la seva superfície, a més de l'envernissat i de la pintada. Tot plegat ha fet que la seva imatge experimenti un canvi substancial. Els jugadors de la plantilla de Pedro Martínez s'hi podran entrenar a partir d'aquesta propera setmana.

Toni Massegú, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, detalla que, «al final del mes de juliol, l'ACB va fer saber al club que hi havia una sèrie de deficiències al parquet que era obligat corregir de cara a la nova temporada. Com a Ajuntament, i més tenint en compte que l'equip jugarà a Europa la temporada vinent, ens vam plantejar la necessitat de tirar endavant una actuació global». Dels pressupostos que es van presentar, «s'ha escollit el d'una empresa de Manresa, Via. S'ha polit el parquet, s'ha envernissat i pintat, i és previst que en els propers dies l'equip pugui utilitzar la instal·lació. El cost total ha estat de 20.000 euros, inclòs IVA. Estem molt satisfets del resultat, i jo espero que els ciutadans i aficionats també ho estiguin».

El nou marcador, encara no

El que de moment no es planteja és la substitució del marcador del Nou Congost que mostra el resultat, els punts, faltes personals i temps en els partits oficials. Massegú afirma que «m'encantaria poder disposar d'un nou equipament en aquest sentit, un videomarcador. Sí que ja s'ha aconseguit que l'actual no falli, no s'espatlli. Però per un de nou crec que caldrà esperar, la ciutat i l'esport de Manresa tenen altres prioritats».

En aquest sentit, Toni Massegú fa esment de la propera inauguració de la gespa artificial del camp de futbol de la Pirinaica, ubicat al barri de la Mion-Puigberenguer. Serà aquest divendres vinent, a partir de les 18 hores, i coincidint amb la disputa del Torneig Interbarris. Entre d'altres, ha estat convidat a l'acte el president de la Federació Catalana de Futbol.

Massegú explica que aquesta instal·lació de la gespa artificial ha estat «una reivindicació llargament defensada pel club i el barri, i que es faci realitat és una gran notícia». Segons el regidor, el barri següent que en un futur proper hauria de gaudir també de la gespa artificial a la ciutat de Manresa hauria de ser «el de la Balconada . És el que normalment li toca perquè és el més utilitzat. De fet, és una actuació pressupostada i crec que en aquesta legislatura es podrà tirar endavant».

Una altra de les instal·lacions que necessita una reforma urgent és la de l'estadi d'atletisme del Congost. Massegú en comenta que «ens hem de posar en aquest tema aviat, a partir del mes de setembre. També som conscients de la necessitat i de les moltes persones que passen per l'estadi. Si no hi ha res en contra, jo crec que durant el 202o aquesta obra també es podrà fer perquè fa molta falta».