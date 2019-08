El pavelló d'Artés queda petit per veure per primer cop el Baxi Manresa 2019-20

Les ganes per veure les noves cares del Baxi Manresa han fet que aquest vespre molts dels qui s'han apropat a Artés per veure el primer amistós de pretemporada dels manresans contra el Joventut s'hagin quedat fora, sense poder entrar. Ja a 3/4 de 8 del vespre, 45 minuts abans de començar, la cua per accedir era llarga i, cap a 1/4 de 9 s'ha impedit l'accés de més públic. De fet, alguns aficionats ja hi eren a les 6 de la tarda, quan s'han començat a repartir tiquets fins a completar l'aforament.

Al descans, els manresans dominen 46-39. Per part de l'equip dirigit per Pedro Martínez , hi ha la majoria de fitxtages que s'han fet per a aquesta temporada, en la qual participarà a la lliga Endesa i a la Champions League. El base Dani Pérez, procedent del Guipúscoa, és conegut, però hi ha expectació per veure les evolucions de l'altre base, Frankie Ferrari, l'escorta Jordan Davis, l'argentí Juan Pablo Vaulet i l'ala pivot suec Willaim Magarity.

Pel que fa al Joventut de Carles Duran, que disputarà l'Eurocup, ha perdut els dos grans referents de la temporada passada (Nico Laprovittola i Marko Todorovic) però s'ha reforçat bé. Ha arribat, cedit del Madrid, l'eslovè Kremen Prepelic, i el veterà director de joc Nikos Zisis és tota una garantia. A més, hi ha les novetats de l'ala pivot turc Kerem Kanter i del pivot Alen Omic, un jugador amb experiència a l'ACB. Els que estan lesionats, i no juguen a Artés, són Shawn Dawson (que el gener es va trencar el lligament creuat) i Joel Parra, amb el turmell dret afectat durant l'europeu sub-20.

El segon amistós del Baxi serà el divendres contra el MoraBanc Andorra, a Encamp (20.30 h).