Jordan Davis té «una petita lesió» al genoll de la cama esquerre

Va ser el jugador que més va cridar l'atenció del Baxi en la victòria per 99-86 sobre el Joventut, dilluns a Artés. Jordan Davis, autor de 19 punts i d'algunes jugades espectaculars, no va poder acabar el partit i es va retirar amb molèsties al genoll esquerre. Aquest dimarts a la tarda se li han fet proves i s'ha descartat que tingui res greu. Segons el Baxi Manresa "té una petita lesió al tendó rotulià de la cama esquerre i la seva evolució marcarà la disponibilitat".

Caldrà veure si Davis estarà disponible per al partit del proper divendres, a Encamp, contra el MoraBanc Andorra. En el matx contra la Penya no va jugar, per precaució, el pivot David Kravish amb problmes musculars. Tampoc no ho va fer Ryan Toolson, que continua de baixa per la lesió a l'esquena que es va fer el passat mes de maig. Sergi Vidal, que s'està recuperant d'una intervencióal genoll, en principi ha de participar també en la pretemporada dels manresans.