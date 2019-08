Preocupació per l'estat físic del puntal del Baxi Manresa

«A hores d'ara, Ryan Toolson és un jugador nostre a tots els efectes». El president del Bàsquet Manresa era així de rotund mentre els jugadors del Baxi feien aquest dilluns la roda d'escalfament al pavelló d'Artés, poc abans de l'amistós amb el Joventut. Toolson és jugador del Baxi i té dos anys de contracte al davant, però la lesió a l'esquena que li va impedir acabar la temporada passada no l'ha deixat començar la pretemporada amb els companys. I l'entrenador Pedro Martínez és un dels màxims interessats a saber si pot comptar amb Toolson per començar la lliga el 25 de setembre, si l'haurà d'esperar uns dies més o si, finalment, s'opta per trencar el vincle amb el jugador. És el que va passar la temporada passada amb un Justin Doellman, en teoria un pilar del projecte, que es va desvincular en no superar els seus problemes físics.

El darrer partit de Toolson amb el Baxi Manresa va ser el 10 de maig passat, en la jornada número 31a de la lliga regular. L'escorta de 34 anys va tenir mal a l'esquena en el que es va informar que va ser un pinçament entre les vèrtebres L4 i L5. El jugador nord-americà va arribar a estar fins i tot ingressat a l'hospital i ja no va jugar cap partit més, tampoc els del play-off. De tota manera, el club es mostrava optimista respecte de la recuperació que Toolson feia als Estats Units, amb alguna visita durant l'estiu a Manresa. Però quan ha començat la pretemporada no ha pogut seguir el ritme de la resta de companys i s'exercita al gimnàs amb el preparador físic. Quan es demana directament a Toolson com es troba, l'escorta mostra un educat somriure i respon: «Una mica millor, ja ho veurem».



«Ajudar el jugador»



El director esportiu del club del Nou Congost, Román Montañez, declara que «Ryan no està ara mateix en les condicions que ens agradaria, i estem mirant què es pot fer per ajudar-lo. Els serveis mèdics sé que fan tot el possible per aconseguir que el jugador entri en la dinàmica dels entrenaments. Està fent el seu treball però ara ja hem de saber on estem, quin és l'escenari. Per això el que volem saber és la previsió del seu temps de baixa».

Segons Montañez, «en els propers dies se li han de fer noves proves, les quals ens han de donar més detalls per saber la situació actual en la qual es troba aquesta esquena». Román Montañez no es planteja tallar Ryan Toolson: «Nosaltres volem que jugui amb el Manresa, té contracte. Volem donar-li totes les eines per poder aconseguir que ell faci passos cap endavant i es recuperi. No puc ser ni optimista ni pessimista. Segur que seran els metges els que decidiran cap on hem d'anar. Ell ha millorat una mica però quan ha d'assumir una càrrega superior d'entrenament la seva esquena pateix».

Ryan Toolson va ser un jugador molt destacat en la plantilla del Baxi 2001-19, ja que va ser el màxim anotador de l'equip amb 416 punts en 31 partits, amb una mitjana de 13. A més va ser un llançador en els tirs lliures tan eficaç que es va acostar al cent per cent, amb 61 bàsquets de 62 intents. Va fer 30 punts en la pista de l'Unicaja i en la de l'Obradoiro va convertir 19 punts consecutius, tot un rècord, per contribuir a una victòria important per als manresans.

Pel que fa a Sergi Vidal, el veterà exinternacional de 38 anys, que va ser intervingut de menisc quan era al Breogán de Lugo i que aquesta setmana comença a entrenar-se amb la resta de jugadors sota les ordres de Pedro Martínez, Montañez no el veu en aquests moments com un substitut provisional de Toolson: «Ell ens va demanar si era possible fer la pretemporada amb nosaltres per agafar ritme. Si més endavant hi ha un plantejament que sigui diferent, ja es veurà».