El Baxi perd pistonada en el darrer quart i cau derrotat a Andorra

El Baxi Manresa ha caigut derrotat en el segon partit de pretemporada, a Encamp, contra un MoraBanc Andorra que jugava el seu primer partit i que ha acabat amb millors sensacions al darrer quart. Els manresans han vist com debutaven David Kravish i Sergi Vidal, recuperats de les seves lesions, i sumaven més minuts de preparació.



En la primera meitat, entre les assistències de Ferrari, un total de cinc, i els punts de Sakho, primer, i Jordan Davis i Juampi Vaulet, després, el Baxi ha adquirit una diferència de dos punts al final del primer període (20-22). En el segon quart, l'equip de Pedro Martínez ha cercat més el joc exterior, amb les anotacions d'un Davis ja recuperat de la lesió a Artés, però el MoraBanc repartia molt bé els punts i ha arribat amb un avantatge de 38-36, després d'un triple de Colom, que finalment ha eixugat Jou per deixar el 38-38 al descans.



En el tercer quart, ha seguit la mateixa tendència d'igualtat, tot i que el MoraBanc ha intensificat la defensa i ja costava més d'anotar. A més, una jugada final de Hannah ha propiciat que es disparés la distància fins als cinc punts (59-54).



El darrer període ha estat decisiu. Un parcial de 21-7 ha provocat que el conjunt d'Ibon Navarro s'escapés fins a un irremuntable 77-61. Ha debutat Sergi Vidal, autor d'un triple només entrar, i l'equip no s'ha deixat anar per acabar deixant la derrota en una distància de dotze punts. El proper partit serà divendres vinent, a Sant Julià de Vilatorta, contra el Joventut a partir de les vuit del vespre



MoraBanc Andorra : Hannah 9, Senglin 7, Walker 6, Sy 10 i Diagne 10 -cinc inicial- Nacho Llovet 6, Massenat 6, Todorovic 5, Colom 4, Jelínek 4, Musli 9 i Tyson Pérez 4 Baxi Manresa: Ferrari 9, Davis 10, Pere Tomàs 4, Magarity 6 i Sakho 11 -cinc inicial- Jou 2, Javi Lucas 2, Sima, Vaulet 12, Vidal 3, Kravish 4, Dani Pérez 5

Parcials: 20-22, 38-38 (descans), 59-54, 80-68