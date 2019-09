El Baxi cau en una semifinal que lluita fins el darrer segon

Sense jugar un gran partit, el Baxi Manresa ha tornat a mostrar en la semifinal de la Lliga Catalana, a Badalona, un sentit d'equip molt estimable que l'ha portat a batallar fins la última jugada del partit. L'actual campió, el MoraBanc Andorra d'Ibon Navarro, s'ha imposat per 67-64 però els del Congost han estat a punt de forçar la pròrroga amb dos intents triples, de Frankie Ferrari i Jordan Davis (autor avui de 19 punts) que no han entrat. L'equip de Pedro Martínez ha arribat al darrer quart guanyant d'un punt 46-49 però s'ha passat cinc minuts sense anotar i l'equip pirinenc s'ha escapat, primer amb un 58-52 i després amb un 66-60 als darrers segons. Davis ha convertit els últims 9 punts del Manresa i ha donat esprances fins el darrer momnet.

L'equip del Congost s'ha presentat al partit amb les baixes conegudes del dominicà Eulis Báez (a punt de tornar del mundial) i de Ryan Toolson, encara fora del grup pels seus problemes d'esquena. En declaracions a TV3, Pedro Martínez ha dit que no confia massa que Toolson estigui a punt per començar la lliga Endesa el proper 25 de setembre i que espera que, mentrestant, arribi algun altre jugador. El primer quart ja ha ensenyat el que ha sigut la dinàmica del partit, amb moltes errades en atac i lluita aferrissada dels dos equips. L'escarransit parcial de 13-12 no enganyava ningú. Els manresans, amb un Vaulet molt actiu i directe, han obert una escletxa ambun 23-27 però al descans l'Andorra s'ha posat un punt per davant (32-31).

El tercer quart ha estat el més complet del Baxi i semblava que podia trencar el partit. Pere Tomàs ha posat un 38-41 favorable i un triple de Guillem Jou ha donat embranzida als manresans, altra vegada amb Vaulet com a destacat (43-47). Els de Pedro Martínez començaven els darrers 10 minuts amb tres punts de marge (46-49) però les idees en atac s'han apagat i el MoraBanc semblava que tenia el partit guanyat. Però entre Ferrari i Davis han tornat a fer creure el Baxi en la lluita pel triomf, o almenys arribar a una pròrroga que ha estat molt propera.

MoraBanc Andorra: Tyson Pérez 9, Sy, Nacho Llovet 2, Massenat 7, Hannah 6, Dejan Todorovic 12, Diagné 2, Walker 5, Guillem Colom 1, David Jelinek 8, Senglin 10 i Musli 5.

Baxi Manresa: Jordan Davis 19, Ferrari 8, Jou 3, Magarity, Sima 2, Sakho 3, Pere Tomàs 8, Vaulet 10, Sergi Vidal 2, Kravish 4 i Dani Pérez 5.

Àrbitres: Aliaga, Oyón i Padrós.

Parcials: 13-12, 32-31; 46-49 i 67-64.

Incidències: Oliímpic de Badalona, primera semifinal de la 40a Lliga Catalana de basquetbol, amb 1.235 espectadors.