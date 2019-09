Una final a prop en el primer duel oficial

En el procés de creixement que el Baxi Manresa va iniciar el 12 d'agost passat també hi ha d'haver la competició, el fet de lluitar per algun objectiu important. Fins ara, els dos amistosos contra el Joventut, a Artés i Sant Julià de Vilatorta, i davant del MoraBanc Andorra, a Encamp, només servien de preparació, no per guanyar res, ni que en els dos primers casos s'entreguessin trofeus.

Avui ja és oficial. El Baxi torna a veure's les cares amb el conjunt andorrà, a Badalona, en la primera semifinal de la Lliga Catalana. El fet que l'equip del Prinicipat sigui el vigent campió, títol brillantment aconseguit el setembre de l'any passat a Lleida, ha donat l'oportunitat de no haver de jugar contra el Barça o contra la Penya, com solia passar les darreres vegades. Però no per això serà més fàcil, ja que el conjunt d'Ibon Navarro ja va derrotar els blaugrana dijous passat i sembla sorprenentment en forma, tenint en compte el poc temps que fa que s'ha començat a preparar.



Cap novetat coneguda



El Baxi arriba al partit d'avui després d'haver competit fins al final a Sant Julià de Vilatorta. En principi, no hi ha novetats des del punt de vista negatiu, tot i que el club no n'ha facilitat dades en la prèvia. Cap dels jugadors que van intervenir en el duel de Sant Julià de Vilatorta no va fer l'aparença d'estar lesionat i, per tant, tots estaran a punt excepte Ryan Toolson. El nord-americà, en declaracions a Ràdio Manresa, va admetre que continua fent tot allò que ha planificat el club per tal d'iniciar la lliga, tot i que encara no ha començat ni a entrenar amb els companys. L'altra baixa és la d'Eulis Báez, que avui acaba la seva participació al Mundial de la Xina i de qui s'espera que voli cap a Manresa tan aviat com pugui.

Respecte al partit de divendres, va destacar la direcció de joc d'un Frankie Ferrari que, tot i la joventut, s'ha guanyat la confiança de Pedro Martínez. Dels nous, també van tenir bons minuts Will Magarity des de la distància, a la primera part, i alguns moments de Kravish a l'interior, a part de l'activitat constant de Vaulet i de l'assumpció de responsabilitats de Jordan Davis.



La defensa del títol



Pel que fa al MoraBanc, ahir a les sis de la tarda es va entrenar i no hi ha cap novetat. Ibon Navarro tindrà tota la plantilla en la reedició del partit que ja va enfrontar els dos equips el dia 30 passat a Encamp, i que va acabar amb victòria andorrana per 80-68. En aquell duel, els bagencs van aguantar la igualtat fins al tercer quart abans de rebre un dur parcial en contra.

Després de la sessió d'ahir, l'entrenador ajudant de l'Andorra, David Eudal, va admetre que «ens agrada arribar a la Lliga Catalana i defensar títol. L'equip està fent bé les coses però a davant trobarem un equip que ens collarà molt i que plantejarà molta guerra, com ja va fer a Encamp». Eudal va afegir que «els nostres nous jugadors van accelerant la seva adaptació i aquests partits que venen els serviran per adaptar-se al ritme de la competició».

Per la seva banda, el pivot Moussa Diagne va afegir que «tenim un equip nou i hi ha moltes coses a millorar i a treballar». Per al senegalès, «en pretemporada els equips poden jugar diferent cada partit i el duel de l'altre dia a Encamp no compta, ja que ells pot ser que estiguin més preparats i nosaltres, també».

El Bàsquet Manresa fa tres anys que no arriba a la final de la Lliga Catalana. Ho va aconseguir el 2016, en derrotar el mateix rival d'avui, en les semifinals disputades a Andorra, per 72-77, en un duel en què van destacar els 20 punts d'un Patrik Auda que ara està jugant el Mundial. La segona semifinal, avui, la disputaran l'amfitrió, el Joventut, i el Barça, a partir de les 21.15 h, sempre que no s'endarrereixi gaire el duel entre andorrans i manresans.

La final del torneig es jugarà dimecres, Diada Nacional de Catalunya, també a Badalona a partir de les dotze del migdia.