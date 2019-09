L'esforç defensiu no és suficient

El Baxi va perdre per tres punts i no va jugar bé. La frase té diverses lectures. D'una banda, no és reconfortant que els manresans no fessin un bon partit i erressin tants tirs i tantes situacions. Tampoc que, per segon partit seguit, no hagin pogut decidir favorablement un partit igualat. Però la part positiva és que som en pretemporada i que, si amb baixes, errades, percentatges nefastos i acoblant un equip, el Baxi pot arribar a tenir dos tirs per forçar la pròrroga contra un rival d'Eurocup, es pot pensar que quan l'equip estigui al complet, amb Toolson o amb el seu substitut, la competitivitat pot ser gran.

Una semifinal de Lliga Catalana que arriba gairebé dues setmanes abans de començar la lliga no se sap mai si s'ha de prendre com un partit de competició oficial o bé com un altre enfrontament de pretemporada. Segurament, els tècnics s'ho prenen com la darrera opció. Per això és normal que es provin situacions i es facin moltes rotacions. En el duel d'ahir, Pedro Martínez va utilitzar nou jugadors els sis primers minuts, uns instants de partit, tot sigui dit, que van ser un cant a la imprecisió.



Vaulet, el revolucionari



En un ambient fred, no pel que fa a la temperatura, bastant xafogosa, però sí a la graderia, els dos equips va semblar que no havien tret el tap del cèrcol per fer-hi passar la pilota, sobretot en els tirs llunyans. L'únic que va veure la cistella com una piscina va ser Dejan Todorovic, autor dels set primers punts dels andorrans (7-3). El conjunt d'Ibon Navarro, de tota manera, tampoc no va jugar amb fluïdesa els primers vint minuts. Prova d'això va ser que quan faltaven dos minuts i mig per al final del segon quart només havien anotat quatre jugadors de la seva extensa plantilla.

A l'altra banda, el punt d'inflexió el va marcar Juan Pablo Vaulet. L'argentí està actuant molts minuts de quatre en aquesta fase de preparació per l'absència d'Eulis Báez i compartint pista amb Pere Tomàs, amb qui, a priori, s'ha de repartir la posició d'ala alt. Amb el 9-4 al marcador, la seva entrada i cinc punts seguits, amb un triple i rebot en atac de Sergi Vidal, van capgirar el resultat fins al 9-12. El final del període no va ser amb avantatge perquè un cubà amb malnom de boxador, Tyson Pérez, ho va impedir des de la pintura.

Al segon quart va despertar Jordan Davis amb set punts seguits. Pedro Martinez sap que l'escorta de Las Vegas té qualitat i el marca de prop. Minuts més tard, el va cridar i li va corregir aspectes defensius que no li agradaven. Pot ser una constant d'enguany, la de veure el tècnic barceloní en el seu aspecte més didàctic.

Els segons deu minuts van ser més productius en atac, com ho demostra el resultat parcial de 19-19. Després que el nord-americà del Baxi situés el 17-19, els bagencs no van tenir excessius problemes per mantenir-se al davant, fins i tot amb quatre punts d'avantatge, gràcies a un bàsquet de Sakho (23-27). Però va ser llavors quan, a 2' 26'' per al descans, tres elements més, Walker, Senglin i Diagne, van aportar per al MoraBanc i l'equip del principat en va tenir prou amb això per marxar al vestidor amb un punt de diferència a favor (32-31).



Escapada i sequera



El tercer període va tenir més dosis d'ensenyaments per part de Pedro Martínez. En aquest cas el destinatari de la lliçó va ser el base Frankie Ferrari. Se li veu un gran potencial, però ha de discriminar millor en algunes decisions. El sermó li va arribar després d'una passada llarga que no anava enlloc amb 34-32 per a l'Andorra. El director de joc va respondre tot seguit amb un triple i un bàsquet de dos que donava tres punts de diferència al seu equip (34-37).

El partit es va allargar en aquesta fase. Tots dos equips van arribar aviat al bonus de les quatre faltes i els jugadors van anar molt a la línia de tirs lliures. De la lentitud en va treure partit un Baxi que havia d'explotar la poca puntuació per tenir opcions de victòria. Tot i un triple de Jelínek, l'únic andorrà entonat des de la distància, un Guillem Jou que sembla haver crescut molt va donar de nou avantatge al seu equip i Vaulet va fer caure l'Olímpic de Badalona, primer amb un bàsquet de dos i després amb una esmaixada descomunal. Era el 43-49, màxima diferència bagenca, preludi d'una intensa sequera.

Perquè el Baxi va estar més de sis minuts sense anotar cap punt, des de la jugada de l'argentí fins a un tir lliure anotat per Jordan Davis a 5' 11'' per al final de l'enfrontament. No ho va acabar d'aprofitar del tot el MoraBanc, que estava gairebé tan obtús en atac com el seu rival, i en aquest lapse de temps només va poder aconseguir un avantatge de sis punts, que es podien remuntar,



Ruleta fatídica



En els darrers minuts, els triples van ser els protagonistes. El Baxi es va encomanar a un Jordan Davis espectacular, que va començar a buscar penetracions a cistella, ara amb l'encert que li havia faltat abans. Abans, Ferrari i ell havien eixugat un desavantatge de sis punts fins al 58-58 a falta de 2' 49'', però Jelínek i Senglin els van respondre i van tornar els sis punts. Va ser el torn de Davis i també, tot sigui dit, d'una falta a Sakho en un tap que només va veure Aliaga. Amb 67-62, Davis va anotar. Sy, de manera absurda, va tirar un triple amb 67-64 que hauria pogut costar car al seu equip, però Davis i Ferrari van fallar els tirs de tres que suposaven la pròrroga.