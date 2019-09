Falta un tirador per substituir Toolson

Pedro Martínez va fer oficial dilluns allò que tothom ensumava des de fa setmanes, gairebé des d'abans que el Baxi Manresa iniciés els entrenaments: que Ryan Toolson no estarà punt per començar la lliga, el proper 25 de setembre. De fet, el dubte ara radica en quan es podrà incorporar a l'equip, si finalment ho fa, després de la seva lesió a l'esquena, que es va manifestar el maig i que encara no ha estat resolta. «No treballem amb una data de recuperació», va ser el que va declarar el tècnic barceloní, primer a Televisió de Catalunya i després en la roda de premsa posterior a la derrota contra el MoraBanc Andorra. I va afegir que busquen un substitut, se suposa per tenir-lo com més aviat millor.

El fet cert és que al Baxi li falten punts. Alguns són els d'Eulis Báez, que ja ha acabat la seva participació al Mundial de la Xina i que s'incorpora al grup a final de setmana. Però no són els únics. Malgrat que dos dels tres primers partits de pretemporada van finalitzar amb marcadors alts (99-86 contra la Penya a Artés i 96-91 amb pròrroga a Sant Julià de Vilatorta, tots dos contra el Joventut), en els dos duels davant del MoraBanc Andorra, un conjunt de més intensitat defensiva que els badalonins, no ha succeït el mateix. En l'enfrontament d'Encamp, l'equip només va arribar a 68 punts, per 80 del rival, i dilluns, a 64, amb millor rendiment defensiu, ja que el MoraBanc només en va fer 67.

Falten punts contra defenses que es tanquen. És evident. El percentatge de 6 de 28 de dilluns és baix i més per a un conjunt que, en la majoria de casos, no tindrà avantatge en el joc interior.



Algú que obri el camp



Si fem un cop d'ull a la plantilla que s'ha compaginat veurem que no hi ha cap tirador pur. És cert que Jordan Davis pot anotar de tres. També els bases i, en certs moments, un quatre que s'obre com és Magarity, com va demostrar divendres passat a Sant Julià. Però falta algú que generi espais i atragui defenses que col·lapsen la zona i que deixen tirar des de lluny, algú que amenaci des de llarga distància.

En la plantilla de l'any passat del Baxi, per exemple, a part de Toolson hi havia un especialista com Álvaro Muñoz. Tot i la seva irregularitat, el seu canell s'havia de tenir en compte quan era a la pista. També és veritat que Toolson no és un jugador únicament de rebre i tirar, sinó que generalment ell mateix es creava els llançaments després de marxar del defensa o després de bot.

El problema radica en el fet que enguany ja hi ha un generador clar. Jordan Davis té una virtut principal, i és la de penetrar a cistella amb la seva capacitat de salt. Fa el paper de Lundberg, tot i que amb menys alçada. Entre llançar o entrar a dins, és probable que triï més vegades la segona opció, i això no ajuda a fer que el joc posicional sigui fluid si algú no s'obre.



Jugador amb recorregut



En la roda de premsa de dilluns, Pedro Martínez també va explicar que no preveuen que Sergi Vidal segueixi a la plantilla. «Ens està ajudant molt durant la pretemporada, però estem buscant algú de més recorregut», va respondre quan se li va preguntar, també, si el nou jugador serà un substitut temporal o la seva presència a l'equip serà definitiva.

Dies enrere va sonar el nom de Dakota Mathias, apuntat pel periodista Xavi Ballesteros a L'Esportiu. Havia jugat al Joventut la temporada passada i ara és als Dallas Mavericks de l'NBA. Sembla difícil que pugui venir ja sense haver intentat convèncer el tècnic dels texans, Rick Carslile, a la pretemporada del mes vinent. Qui vingui, a més, pot ocupar plaça d'estranger, ja que si Toolson allibera la seva, només quedarà David Kravish com a jugador extracomunitari a la plantilla.