L'ACB descarta reduir la lliga regular a 30 jornades

La lliga ACB ha posat sobre la taula la reducció de l'actual lliga regular de 34 jornades a 30 però l'assemblea celebrada aquest dimarts a Madrid ho ha acabat desestimant. El canvi s'hauria posat en marxa a partir de la temporada 2020-21 i suposava mantenir una primera volta de 17 jornades i reduir la segona volta a només 13. El Bàsquet Manresa, representat pel seu gerent Carles Sixto a la trobada del WiZink Center, va votar a favor del canvi, igual que el Reial Madrid. Les abstencions van ser a càrrec del Múrcia, el Betis i el Burgos. Però la proposta, que en el seu dia va ser defensada pel president de l'ACB, Antonio Martín, va ser desestimada en votar els altres 13 clubs en contra.

La proposta suposava mantenir les 17 jornades de la primera volta, amb partits dels 18 equips tots contra tots, per no modificar la classificació per a la fase final de la Copa del Rei a la qual accedeixen els 7 primers (més l'amfitrió) quan s'arriba a mitja lliga. El canvi important hauria estat en la segona volta, quan s'haurien reduït les actuals 17 jornades a només 13. Els quatre primers de la lliga anterior no jugarien com a locals contra els dos equips acabats d'ascendir ni contra el 15è i el 16è del campionat del curs passat. Hi hauria un barem segons classificació: del 5è al 7è jugarien 3 partits menys com a local i 1 menys com a visitant i en el cas del Manresa, vuitè en la lliga Endesa passada, jugaria 2 partits menys com a local i 2 menys com a visitant.

Els equips que disputen regularment competicions europees, sobretot els de l'Eurolliga, han plantejat en diferents ocasions un canvi de calendari o reducció de jornades en la lliga ACB, que podría incloure la retallada d'equips o no. De moment, però, la competició domèstica continuarà com és actualment amb 34 jornades més els play-off pel títol. El Baxi Manresa jugarà aquesta propera temporada la Basketball Champions League (BCL).