El Baxi perd a Llemotges (92-82) i Pere Tomàs no acaba el partit amb molèsties a la cama esquerre

En el seu cinquè partit de la pretemporada, el Baxi Manresa ha encaixat la quarta derrota, aquest divendres a la nit en la pista del Llemotges francès, amb un resultat final de 92-82. Els jugadors de Pedro Martínez han fet un bon primer quart (18-25), amb cinc triple anotats i han mantingut un frec a frec fins arribar a un 60-63 al final del tercer període. Però la defensa en els darrers deu minuts ha sigut molt dolenta i s'han encaixat 32 punts. A més, Pere Tomàs s'ha hagut de retirar en aquesta part final per molèsties a la cama esquerre. David Kravish ha jugat molt poc, menys de 7 minuts, i també s'ha retirat en l´'úmtin quart després de caure en la lluita per un rebot.

El Baxi s'ha posat per davant amb un 2-9 només començar i s'ha mantingut ferm (8-18) amb un atac fluïd i efectiu. Quinze dels 25 punts del primer quart (18-25) han arribat amb cistelles des de 6,75, dues de Ferrari i una de Vaulet, Magarity i Pere Tomàs. L'equip francès, dirigit des de la banqueta pel català Alfred Julbe, ha posat més intensitat en el segon quart i ha aconseguit arribar al descans amb un punt d'avantatge (43-42). Cap equip no s'ha escapat en tornar del vestidor i els del Congost vencien per 60-63 en entrar als deu darrers minuts. Magarity, el millor ahir del Baxi, i el pivot Sima mantenien les esperances de victòria a manca de cinc minuts quan només es perdia d'un punt (72-71). Pero aleshores s'ha hagut de retirar Pere Tomàs i un parcial de 9-2 ha estat el principi de la fi per als bagencs. Tot i els intents de Davis i el mateix Magarity per reaccionar, el Manresa ha acabatr perdent per 82-72.

Pel que fa a l'anotació, ha estat William Magarity (19 punts), el més efectiu del Baxi. Vaulet (14), Ferrari (12),Jordan Davis (11), Pere Tomàs (8), Dani Pérez (5), Sima (4), Jou (3), Sergi Vidal (3), Kravish (2) i Sakho (1) han fet la resta dels punts.