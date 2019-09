El lituà Dulkys, reforç temporal per al Baxi Manresa

Les paraules de Pedro Martínez a Badalona han estat escoltades i el Baxi ja té un escorta de garanties per començar la temporada. Es tracta del lituà Deividas Dulkys, un jugador amb ampli recorregut i amb una gran eficàcia en el tir exterior, un rol que havia d'ocupar Ryan Toolson però que per unes molèsties a l'esquena que han provocat que porti quatre mesos inactiu, quedava sense propietari en la plantilla manresana. Pedro Martínez va assegurar que el club buscava un jugador i l'ha trobat en Dulkys que estava fent la pretemporada en l'Armani Jeans de Milà.

El Baxi Manresa ha infomat aquest matí que Dulkys arriba com fitxatgei temporal per a l'inici de temporada. El lituà té 31 anys i amida 1,95 metres. La darrera temporada va jugar a l'Arka Gdynia de la lliga polonesa, amb qui també va actuar a l'Eurocup. Es tracta d'un escorta especialitzat en el tir exterior, que la temporada passada va fer 8,6 punts i gairebé 4 rebots per partit a Polònia i a l'Eurocup. A més, és un jugador amb experiència a la Lliga Endesa, a banda de diverses lligues europees.

Va jugar amb l'Obradoiro la temporada 2016-17. El seu contracte serà temporal i arriba aquest cap de setmana a Manresa per incorporar-se immediatament a l'equip que aquesta nit juga a la pista del Llemotges francès, un amistós en el qual no hi serà Dulkys. En la temporada que va ser a l'Obradoiro, en 27 partits va tenir una mitjana de 10,3 punts i un 36% d'encert en triples.