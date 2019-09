Els jugadors del Baxi Manresa van visitar aquest dimarts l'assaig dels Castellers de Manresa i van aprendre com funciona una colla castellera.

La plantilla de Pedro Martínez va viure de primera mà com es realitza aquesta coneguda tradició catalana amb els membres dels Tirallongues. Jugadors i tècnics van compartir una estona d'assaig i com es pot apreciar a les fotografies van passar una molt bona estona ajudant a fer pinya per formar els castells.